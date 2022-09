Recensione JIMMY HW10 Pro: è più potente di un Dyson V15

Ricordate quanto rimanemmo convinti della JIMMY H8 Pro (qui la recensione) dopo averla provata? Ebbene, nel corso di IFA 2022 a Berlino il brand ha presentato in anteprima la sua nuova versione, ed è un modello che potrebbe essere considerato il degno erede dell'ottimo aspirapolvere wireless che testammo un po' di tempo fa.

Si chiama JIMMY H10 Pro, arriva con una confezione ricchissima (ma davvero ricchissima) di accessori, un nuovo display smart e, soprattutto, un nuovo motore che con i suoi 245 AW lo rende l'aspirapolvere wireless più potente al mondo.

Recensione JIMMY HW10 Pro: è l'aspirapolvere più potente al mondo ed è pieno zeppo di accessori

Unboxing

La confezione del JIMMY H10 Pro è decisamente ricca e piena zeppa di accessori. Oltre al motore principale, sono presenti sostanzialmente tutte le spazzole che potrebbero essere necessarie per la pulizia della propria casa, ma anche di ambienti differenti.

Ecco il contenuto della confezione:

Motore principale;

Batteria estraibile 28.8V 3000mAh;

Asta ripiegabile a 90°

Spazzola motorizzata da 30W

Rullo morbido per pavimenti

Rullo in silicone per tappeti e moquette

Spazzola piccola motorizzata 5W

Tubo flessibile allungabile

Bocchetta fessure

Bocchetta imbottiti 2in1

Spazzola morbida

Connettore ripiegabile per accessori

Asta porta aspirapolvere + accessori

Manuale in Italiano

Design e materiali

Il design del JIMMY H10 Pro segue quello degli altri prodotti dell'azienda ma, a differenza di alcuni esemplari, nonostante continui a conservare uno stile moderno e minimalista, è caratterizzato da finiture ancora più di livello. La qualità costruttiva è molto alta e grazie al tipico meccanismo ad incastri montare e smontare la scopa elettrica ed i suoi vari accessori è veramente molto semplice. La struttura è realizzata in metallo e plastica, e sia la spazzola che il tubo pieghevole rendono la pulizia semplice e molto comoda anche nelle zone più complicate da raggiungere.

Anche la spazzola principale continua a portare con sé alcune delle caratteristiche che abbiamo visto negli altri aspirapolvere ciclonici dell'azienda, come la struttura studiata per evitare che peli di animali domestici o capelli si avvolgano attorno al rullo motorizzato, il che è un vero e proprio toccasana soprattutto per chi ha degli animali in casa: il rullo della spazzola motorizzata è intercambiabile, in confezione ce ne sono due, in modo da poter utilizzare la JIMMY H10 Pro al massimo della sua potenza sia su superfici solide che su tappeti o moquette.

Il peso è piuttosto contenuto, ed il design è caratterizzato dalla classica impugnatura a pistola che ne agevola l'utilizzo in tutte le situazioni senza la necessità di utilizzare alcun grilletto: per attivare il JIMMY H10 Pro bisognerà utilizzare uno dei due tasti posizionati superiormente, in prossimità del display LCD.

E proprio per quanto riguarda il display, c'è una novità: nella JIMMY H10 Pro il brand ne ha introdotto una nuova versione, con la quale non solo si potranno tenere sotto controllo tutte le informazioni riguardo la batteria, la potenza di aspirazione etc, ma che visualizzerà anche il livello di sporco della superficie sulla quale si va a lavorare, sfruttando dei sensori integrati proprio con questo scopo e che animano la modalità “Auto”, con la quale l'aspirapolvere gestirà la potenza di aspirazione in maniera del tutto autonoma.

La base di ricarica continua ad essere tra le migliori mai viste in circolazione: non richiede alcun foro al muro, si appoggia sul pavimento, ed è in grado di sostenere praticamente tutti gli accessori che escono in confezione (e, credetemi, sono veramente tanti).

La batteria è estraibile ed è ricaricabile in due modalità diverse: collegando l'aspirapolvere direttamente all'alimentazione elettrica, oppure in maniera del tutto autonoma. L'unica nota stonata è la mancanza di un qualsivoglia pin di ricarica integrato nel supporto: in pratica, per ricaricare l'aspirapolvere, non sarà sufficiente posizionarlo sulla base di ricarica ma si dovrà collegare manualmente il cavo.

Caratteristiche e potenza d'aspirazione

È chiaro però, che il vero protagonista del JIMMY H10 Pro è il motore, c'è poco da fare. E lo è perché si tratta di un brushless da 650w in grado di generare una potenza d'aspirazione da record di ben 245 AW, che supera praticamente tutti gli altri aspirapolvere attualmente in commercio: la Dyson V15 per esempio, ha un motore da 240 AW.

E come se non bastasse, c'è anche un nuovo sistema di filtrazione: si chiama Dual Cyclonic, è orizzontale, ed è in grado di separare l'aria dalla polvere in maniera super efficace con particelle di grandi dimensioni e polvere fine fino al 99,9% (evitando di inquinare l'aria).

Le modalità di funzionamento sono 4: c'è quella Eco, quella Turbo e quella Max, ma il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità Auto con la quale, tramite un sensore in grado di riconoscere 4 diverse dimensioni di particelle, il JIMMY H10 Pro adatterà automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato. In soldoni, con questa modalità non solo si avrà una pulizia ottimale della superficie, ma migliorerà anche l'autonomia della batteria.

Ad ogni modo, la pulizia sui pavimenti con la JIMMY H10 Pro scorre che è un piacere, materiali e ergonomia sono da manuale e qualora fosse necessario è possibile anche togliere anche il tubo in alluminio ed agganciare gli altri componenti, per esempio la spazzola rotante più piccola per pulire i divani o la macchina o ancora la spazzolina in plastica rigida che ci consente di utilizzare la Xiaomi JIMMY H10 Pro come un aspirabriciole.

E, credetemi, non c'è niente che questo aspirapolvere non sarà in grado di aspirare. Che si tratti di briciole, di caffè, di farina, il JIMMY H10 Pro ha superato brillantemente tutti i nostri test senza battere ciglio. E si è comportato egregiamente anche con i capelli ed i peli dei miei 4 cani che, tra le altre cose, non si sono mai aggrovigliati nel rullo della spazzola (i peli, non i cani).

Ma è con i tappeti che il JIMMY H10 Pro mi ha davvero stupito. Utilizzando la modalità Max con l'apposito rullo, a mio parere questo aspirapolvere è in grado di raggiungere delle performance al pari dei modelli cablati a traino. Quindi sì: se avete tappeti o moquette, il JIMMY H10 Pro è assolutamente l'aspirapolvere wireless da comprare.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore, invece, questo può essere tranquillamente sciacquato. Per togliere la sporcizia basterà aprire lo sportellino attraverso una levetta situata sulla parte inferiore. Una posizione che rispetto ai modelli precedenti è migliorata e che evita quel fastidioso problema di finire con le mani sporche di polvere.

Autonomia della batteria

E se l'autonomia della batteria, così su due piedi, potrebbe sembrare nella media, quando si ragiona sul tempo di funzionamento con un'unica carica valutandolo in relazione alla potenza del motore (che, ricordiamolo, è di 650w) allora si capisce che anche in questo campo il brand ha fatto passi da gigante. Alla massima potenza d'aspirazione ed utilizzando il rullo motorizzato, nei miei test il JIMMY H10 Pro è riuscito a funzionare per circa 11 minuti, che diventano circa 50 nella modalità Eco.

Delle performance nella media, come vi dicevo. Che però – ripeto – paragonate alla potenza (ed il relativo assorbimento) del motore brushless che anima l'aspirapolvere, non sono niente male.

Ciò in cui il brand avrebbe dovuto lavorare di più però è sulla tecnologia di ricarica. Un modello del genere se fosse stato anche dotato di una qualsivoglia tecnologia di ricarica rapida sarebbe stato davvero il top, purtroppo però non è cosi: per ricaricare totalmente la batteria del JIMMY H10 Pro ci vorranno le tipiche 4/5 ore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della JIMMY H10 Pro è di 529,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in sconto utilizzando un coupon che farebbe scendere la cifra a 499,00 euro: ma fate attenzione, il coupon sarà attivo dal 30 settembre al 9 ottobre, quindi se volete acquistarla fate presto.

Ed è inutile girarci intorno: stiamo parlando di un aspirapolvere wireless che in modalità Max è inarrestabile. Il lavoro di miglioramento fatto dall'azienda è esemplare, e considerando che costa quasi la metà di un top di gamma Dyson, ma è più potente ed include molti più accessori in confezione. Insomma, non solo potrebbe essere considerato più conveniente della controparte inglese, ma anche più dinamico ed utilizzabile in diverse situazioni.

Se proprio dovessi fare un appunto, riguarderebbe la batteria: considerando che per una ricarica completa ci vorranno diverse ore, mi sarebbe piaciuto che il brand avesse incluso nella confezione una batteria di riserva, in modo da evitare totalmente eventuali impedimenti dovuti alla ricarica. Per il resto, JIMMY H10 Pro è promosso a pieni voti.



