La serie Redmi Note 12 è ufficiale: specifiche esagerate, fra 210W e 200 MP

Xiaomi alza finalmente il sipario sulla nuova serie Redmi Note 12. Lu Weibing, figura chiave della compagnia cinese, aveva in precedenza dichiarato che la famiglia Note si sarebbe aggiornata ogni sei mesi, ed è giunto il momento della 12° generazione. In questo articolo, quindi, trovate tutte le novità annunciate per i nuovi Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer Edition, fra specifiche tecniche, prezzo e data d'uscita!

Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+ e 12 Explorer Edition ufficiali: tutte le novità di Xiaomi

Dov'è Redmi Note 12?

Come vi sarete accorti, nella nuova famiglia di smartphone Xiaomi abbiamo Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer Edition, ma nessun Redmi Note 12 “liscio”. Per il momento non è dato sapere perché l'azienda abbia deciso di agire così, ma non è la prima volta che un produttore decide di lanciare prima i modelli Pro e successivamente quelli base. Pertanto ci aspettiamo che Redmi Note 12 faccia la sua comparsa più avanti nell'anno, se non addirittura nel 2023.

Design e display

Il look adottato dalla serie Redmi Note 12 è rinnovato ma non del tutto. Vediamo confermato il design squadrato della scorsa generazione, mentre cambia il modulo fotografico, che è comunque lo stesso della gamma Note 11T fatta eccezione per il posizionamento del flash LED. Ci sono novità anche per le colorazioni, con le nuove tinte Shallow Dream Galaxy e Time Blue: nel primo caso sono presenti dei riflessi luminosi, mentre la versione blu è realizzata in vetro opaco antiriflesso.

Per il display, tutta la serie Note 12 utilizza un pannello piatto AMOLED (di fattura TCL CSOT, Tianma e Visionox) con l'ormai canonico punch-hole per ospitare la selfie camera. Parliamo di uno schermo da 6,67″ Full HD+ dotato di refresh rate a 120 Hz. L'azienda promette una qualità dell'immagine più chiara e una migliore protezione degli occhi dalle luci blu, grazie al supporto dell'attenuazione PWM ad alta frequenza a 1.920 Hz.

Se non bastasse la diversificazione fra questi tre modelli, esiste anche una versione YIBO Edition (o Racing/Trend Edition) per Redmi Note 12 Pro+ realizzata in collaborazione con il performer cinese Wang Yibo. In questo modello troviamo una back cover dalla doppia trama, con inserti olografici.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche, partiamo col dire che tutta la serie Redmi Note 12 si basa sul nuovo chipset MediaTek Dimensity 1080. Si tratta di un SoC realizzato a 6 nm da TSMC, dotato di una CPU con frequenza massima di 2,6 GHz, GPU Mali G68 e con tagli di memorie da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d'archiviazione. A raffreddare il tutto c'è un impianto di dissipazione a camera di vapore con dimensioni di 2.000 mm² e da 3.000 mm² sull'Explorer Edition.

Passando alla batteria, su Redmi Note 12 Pro e Pro+ troviamo una capiente unità da 5.000 mAh, mentre su 12 Explorer Edition l'amperaggio scende a 4.300 mAh nonostante le dimensioni quasi identiche. Questo perché cambia di molto la potenza di ricarica rapida, con Redmi Note 12 Pro che si carica a 67W, Pro+ a 120W e la Explorer Edition che sfoggia una velocità di ricarica mai vista prima, ossia ben 210W!

Fotocamera

Le grandi novità della serie Redmi Note 12 riguardano anche il comparto fotografico. Sul modello Pro troviamo una tripla configurazione da 50+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro ma soprattutto un sensore principale Sony IMX766 da 1/1.56″ e Pixel Binning a 2 μm, con tanto di stabilizzazione ottica OIS, anche in questo caso al debutto su un mid-range della serie Redmi.

Se non bastasse, l'asticella si alza ulteriormente con Redmi Note 12 Pro+ ed Explorer Edition, entrambi equipaggiati con una fotocamera da 200 MP con lente a 7 elementi e trattamento anti-riflesso ALD. Si tratta del sensore ISOCELL HPX presentato di recente da Samsung e utilizzato per la prima volta da Xiaomi. Fra le sue principali caratteristica c'è la modalità Tetra2pixel con Pixel Binning 16-in-1, sfruttata del sistema proprietario Xiaomi Imaging Brain per ottimizzare al meglio le immagini fotografiche in ogni condizione di luce.

È stato implementato un migliorato metodo di scatto, potendo scegliere fra la modalità “Ultra Clear” a 200 MP, quella bilanciata a 50 MP a 1,12 μm e quella a scatto immediato a 12.5 MP a 2,24 μm. Xiaomi ha anche introdotto la modalità film(Camera) con cui ricreare cinque stili cinematografici in fase di registrazione video.

Scheda tecnica – Redmi Note 12 Pro

Dimensioni di 162,9 x 76 x 7,9 mm per 187 grammi di peso

certificazione IP53

Display AMOLED 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits

10-bit da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits lettore d'impronte digitali laterale

SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou B1I+B1C, sensore IR, feedback aptico X-Axis

tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/1.88-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.88-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP

speaker stereo Dolby, ingresso mini-jack

Dolby, ingresso mini-jack sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Scheda tecnica – Redmi Note 12 Pro+

Dimensioni di 162,9 x 76,03 x 8,98 mm per 208.4 grammi di peso

certificazione IP53

Display AMOLED 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits

10-bit da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits lettore d'impronte digitali laterale

SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou B1I+B1C, sensore IR, feedback aptico X-Axis

tripla fotocamera da 200+8+2 MP f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP

speaker stereo Dolby, ingresso mini-jack

Dolby, ingresso mini-jack sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Scheda tecnica – Redmi Note 12 Explorer Edition

Dimensioni di 162,9 x 76,03 x 8,98 mm per 208.4 grammi di peso

certificazione IP53

Display AMOLED 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits

10-bit da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità fino a 900 nits lettore d'impronte digitali laterale

SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 210W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou B1I+B1C, sensore IR, feedback aptico X-Axis

tripla fotocamera da 200+8+2 MP f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP

speaker stereo Dolby, ingresso mini-jack

Dolby, ingresso mini-jack sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer Edition – Prezzo e data d'uscita

Il lancio della serie Redmi Note 12 è avvenuto oggi 27 ottobre in Cina, ai seguenti prezzi di vendita:

Redmi Note 12 Pro 6/128 GB: 1.699 yuan (circa 233€ ) 8/128 GB: 1.799 yuan (circa 247€ ) 8/256 GB: 1.999 yuan (circa 275€ ) 12/256 GB: 2.199 yuan (circa 302€ )

Redmi Note 12 Pro+ 8/256 GB: 2.199 yuan (circa 302€ ) 12/256 GB: 2.399 yuan (circa 330€ )

Redmi Note 12 Explorer Edition 8/256 GB: 2.399 yuan (circa 330€ ) 12/256 GB: 2.499 yuan (circa 344€ )



Per il momento, non abbiamo ancora una data ufficiale di presentazione per la serie Redmi Note 12 in Italia, né informazioni su modelli e prezzi.

