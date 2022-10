Xiaomi Book Air 13 sta per tornare e sarà super sottile

Dopo un paio di anni in cui Xiaomi si è concentrata su ottimi notebook in termini di prestazioni mantenendo uno stile abbastanza riconoscibile, è in procinto di riportare in auge una serie molto apprezzata. Infatti, a breve troveremo di nuovo Xiaomi Book Air 13, che troverà una scocca molto sottile e dal peso effettivamente leggero, ma saprà mantenere specifiche di buon livello?

Xiaomi Book Air 13: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design del nuovo Air 13 è mostrato dal brand nel suo primo teaser, che lo presenta, come immaginabile, sottilissimo e immaginiamo leggerissimo. Abbiamo infatti uno spessore da 12 mm, quindi immaginiamo anche un peso sotto al kilogrammo, che permetterebbe di renderlo estremamente portatile. Per il display, il brand non ha voluto rinunciare a nulla, puntando ad un pannello OLED da 13″ con risoluzione 2.8K.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Volendo parlare delle specifiche tecniche dello Xiaomi Book Air 13, il brand si è voluto affidare ancora una volta a Intel, con la serie Core i5/i7, immaginiamo di dodicesima generazione, mentre per la GPU è prevista la Intel Iris Xe. Lato memorie è per ora noto solo un taglio da 16/512 GB, mentre per la connettività ci aspettiamo Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Il sistema operativo, ovviamente, sarà Windows 11. Quanto alle porte, dall'immagine è possibile carpire, al momento, una sola porta Type-C, ma immaginiamo ce ne sia almeno un'altra ed un ingresso jack audio.

Xiaomi Book Air 13 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo laptop Xiaomi verrà presentato il prossimo 27 ottobre 2022, insieme quindi alla serie Redmi Note 12, protagonista dell'evento, oltre ad alcuni altri prodotti dell'azienda. Sul prezzo, al momento, è possibile solo speculare e fare previsioni in merito ad un range che, almeno in Cina, non superi i 700€, vista l'entità del prodotto.

