Honor X9a: lancio anticipato, non è lo smartphone che ci aspettavamo

C'è un nuovo smartphone Honor all'orizzonte, che in realtà avrebbe dovuto essere presentato il prossimo 4 gennaio in Malesia. Parliamo di Honor X9a, apparso di recente sul sito Web ufficiale di Honor per il Medio Oriente. In precedenza si pensava che lo smartphone potesse essere una versione rinominata di Honor X40, un mid-range che ha saputo distinguersi e farsi apprezzare per il suo bellissimo display. Tuttavia, il dispositivo presenta delle caratteristiche leggermente diverse. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Honor X9a ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Caratteristiche e specifiche tecniche

Honor ha alzato il sipario su un nuovo medio-gamma, il terzo della serie X9. Stiamo parlando di Honor X9a, il cui lancio era in realtà fissato al prossimo 4 gennaio 2023 in Malesia. Come anticipato, secondo diverse fonti avrebbe dovuto trattarsi di un rebrand di Honor X40 che ha debuttato nel corso dell'estate in Cina. Tuttavia, lo smartphone presenta delle caratteristiche leggermente diverse.

Il suo elemento caratterizzante è l'ampio display AMOLED curvo da 6.67″ con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, punch hole per la fotocamera interna e colori a 10 bit.

Le sue caratteristiche principali comprendono un SoC Qualcomm Snapdragon 695, 6/8 GB di RAM e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Il comparto fotografico vede invece un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 5 MP e una lente da 2 MP.

Lato batteria troviamo un'unità da 5.100 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40W, mentre altre caratteristiche comprendono supporto dual-SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB-C e sistema operativo Android 12 con Magic UI 6.1.

Honor X9a 5G – Disponibilità e prezzo

Honor non ha ancora annunciato la disponibilità e il prezzo di X9a: è probabile che ciò avvenga il 4 gennaio, con il lancio ufficiale dello smartphone in Malesia. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

