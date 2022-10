Redmi Note 12 Pro Explorer avrà la ricarica più veloce della storia: è ufficiale

Sono passati diversi mesi dal lancio della famiglia Note 11, a cui continuano ad aggiungersi modelli, ma è già tempo di Redmi Note 12. E sin dai primi rumors, si è fatta viva l'ipotesi che la nuova serie di smartphone mid-range dovrebbe puntare molto su fotocamera e ricarica. Probabilmente vi ricordate Xiaomi Mi 10 Ultra, in cui era ricorrente il numero 120, fra schermo a 120 Hz, zoom 120x e ricarica a 120W. Ecco, sembra proprio che con Redmi Note 12 Explorer il numero ricorrente sarà il 200.

Aggiornamento 27/10: la ricarica da 210W è stata confermata ufficialmente a bordo di Redmi Note 12 Explorer Edition. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

La ricarica ultra-rapida di Redmi Note 12 Explorer sarà la più performante di sempre

Grazie alle prime certificazioni comparse in rete, scopriamo quali saranno le potenze di ricarica rapida per il trittico della serie Redmi Note 12, a partire dai 67W del modello base “ruby” 22101316C e dei 120W del modello Pro “rubypro” 22101316UCP. Ma la vera sorpresa sarebbe proprio Redmi Note 12 Explorer, nome in codice “rubyplus” e siglato come 22101316UC, il cui caricatore MDY-13-EU sarebbe in grado di farlo ricaricare alla mostruosa potenza di 210W. I dati tecnici riportati dall'ente 3C parlano chiaro: il caricatore avrebbe un output in grado di spingersi fino a 20V 10.5A.

Nel maggio 2021, Xiaomi annunciava al grande pubblico la tecnologia Hyper Charge, con cui caricare batterie da 4.000 mAh in soli 8 minuti, rassicurando il pubblico sulla sua sicurezza. Il record le è poi stato sottratto da iQOO 10 Pro, il primo al mondo a caricarsi a 200W, e da qui la scelta di aumentare (di poco) la potenza per riottenere il record del più veloce.

Se parlo del numero 200 per Redmi Note 12 Explorer è anche perché si vocifera che, dopo Xiaomi 12T Pro, sarà l'altro smartphone dotato di fotocamera da 200 MP.

Aggiornamento 27/10

I leak iniziali parlavano della presenta di una super ricarica a bordo del modello Pro+ della serie, ma ora Xiaomi conferma la verità. Lo smartphone con la ricarica rapida più veloce di sempre è Redmi Note 12 Explorer: si parla di 210W di potenza! Stando alle voci di corridoio basteranno appena 9 minuti per caricare completamente la batteria da 4.300 mAh a bordo del terminale.

Per quanto riguarda la dicitura Explorer, Xiaomi spiega che lo smartphone rappresenta lo spirito di esplorazione del brand e la voglia di andare sempre oltre (il tutto accompagnato sempre dall'amore per la tecnologia). Oltre alla super carica da 210W dovremmo trovare anche un'altra chicca, ossia una fotocamera principale da 200 MP.

Se volete conoscere tutte le novità della serie Redmi Note 12, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il