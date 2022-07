Dove comprare iQOO 10 e 10 Pro: la super ricarica da 200W è servita

Di recente vivo ha lanciato i nuovi top di gamma targati iQOO, con una sorpresa decisamente piacevole: il supporto alla super ricarica rapida da 200W! Curiosi di provare questa novità assoluta? Allora ecco dove comprare iQOO 10 e 10 Pro, ovviamente con un occhio al risparmio!

iQOO 10 e 10 Pro sono arrivati: dove comprare i nuovi top di gamma

In termini di stile, i due flagship della gamma sono quasi identici: le differenze sono specialmente all'interno, a cominciare dalla ricarica. iQOO 10 Pro è il top di gamma da 200W, la super ricarica che va ad alimentare la batteria da 4.700 mAh (c'è anche wireless da 50W). Abbiamo poi un display curvo AMOLED E5 da 6.78″ QHD+ a 10 bit (LTPO 3.0, 120 Hz), lo Snapdragon 8+ Gen 1, RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Non manca una fotocamera al top, da 50 + 50 + 14.6 MP con Gimbal Camera.

Il fratello minore adotta quasi le stesse caratteristiche ma troviamo la ricarica da 120W, un triplo modulo da 50 + 13 + 12 MP ed un display Full HD+. Ed ora, dopo il solito riepilogo, andiamo a scoprire dove comprare iQOO 10 e 10 Pro!

Per tutti i dettagli sulla nuova serie top di iQOO date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente OriginOS con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese ma lo store segnala anche la presenza dell'italiano. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di iQOO.

