Motorola fa all in: Moto Edge 30 Ultra e RAZR 2022 hanno una data di uscita

Motorola ha finalmente ingranato la quinta e ha fissato una data di uscita per Moto X30 Pro, alias Edge 30 Ultra, ma anche per Moto RAZR 2022. I due top gamma si affacceranno sul mercato a brevissimo, puntando a fare da contraltare e da rivali a brand più blasonati.

Moto Edge 30 Ultra (X30 Pro) e Moto RAZR 2022: Motorola fissa la data di uscita ai primi di agosto

I nuovi campioni di Motorola sono stati annunciati su Weibo, quindi per la Cina, dove il General Manager di Lenovo ha postato un teaser che ci mostra i primi scorci di design dei due smartphone. La prima notizia è che Moto Edge 30 Ultra (così si chiamerà da noi, mentre in patria X30 Pro) conferma il suo design visto in precedenza, mentre per RAZR 2022 trova solo ulteriori conferme. Il comun denominatore dei due smartphone sarà il chipset Snapdragon 8+ Gen 1, con il pieghevole che sarà dunque il primo della categoria con tale SoC.

Per Moto X30 Pro/Edge 30 Ultra, la novità è lato fotocamera: infatti, sarà il primo smartphone sul mercato con una fotocamera da 200 MP. Insomma, i presupposti per avere due terminali molto accattivanti e assolutamente competitivi con i rivali ci sono tutti. Ma quando arrivano i nuovi Motorola? Il brand ha fissato il 2 agosto 2022 come data di uscita dei due dispositivi, anticipando quindi Samsung nella “battaglia” tra pieghevoli.

Non sappiamo quando Motorola però annuncerà per noi del mercato Global la data di uscita dei nuovi Moto top gamma, ma considerando che i modelli precedenti sono arrivati tutti, è molto probabile che entro agosto o massimo settembre arriveranno anche da noi, Italia inclusa (salvo scomode novità in merito). Se volete saperne di più, vi lasciamo gli approfondimenti per Edge 30 Ultra e quello per RAZR 2022.

