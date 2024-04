Amazon regala un buono da 50€ per la Gaming Week: ecco come partecipare

L’inizio della settimana ha coinciso con il via ad uno degli eventi più apprezzati dai gamer in cerca di sconti: la Gaming Week di Amazon è l’occasione perfetta per risparmiare su giochi e accessori (console e PC) ma non solo. C’è anche la possibilità di ricevere un buono sconto di 50€ da spendere su Amazon: ecco come partecipare all’iniziativa!

Amazon Gaming Week, buono da 50€ in regalo con l’iniziativa Prize Draw: iscriviti per partecipare all’estrazione

Per quanto riguarda le offerte della Gaming Week di Amazon basta dare un’occhiata alla pagina dedicata all’evento (la trovate qui) ed al nostro canale Telegram GizDeals, dedicato ai migliori affari sul web. Nel frattempo Amazon ha dato il via ad un’iniziativa che permette di ricevere in regalo un buono sconto del valore di 50€, ovviamente da spendere nell’e-commerce. Si tratta di un’estrazione dove verranno sorteggiati casualmente 20 fortunati utenti: per partecipare basta accedere alla pagina dell’iniziativa e cliccare su “Accetta e Procedi”.

La promozione durerà fino alle ore 23:59 del 5 maggio 2024 mentre l’estrazione dei vincitori si terrà nelle due settimane successive. I fortunati saranno contattati tramite e-mail e dovranno rispondere ad Amazon accettando il premio offerto (entro un termine di 2 giorni dal secondo tentativo di contatto). Insomma, non si tratta di un contest e non è presente alcun quiz o mini-gioco: semplicemente basta un click per partecipare all’estrazione.

