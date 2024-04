Non riuscite ad inviare video su WhatsApp? Ecco come risolvere!

Aggiornamento 30/04 ore 12.00: WhatsApp ha prontamente pubblicato un nuovo aggiornamento sia per la versione stabile che quella beta di Android, in modo da risolvere il bug che impediva il corretto invio dei filmati in chat. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Negli ultimi giorni gli utenti di WhatsApp stanno lamentando la presenza di un fastidioso bug all’interno dell’app per Android che impedirebbe il corretto invio dei filmati nelle chat. Con l’ultimo aggiornamento, infatti, sembra diventato impossibile condividere i video con gli amici, a causa di un errore che indica che il file non può essere inviato, invitando gli utenti a sceglierne un altro.

Un bug di WhatsApp su Android impedisce il corretto invio dei video

Crediti: 9to5Google

Dopo l’aggiornamento alla versione 2.24.9.34 di WhatsApp per Android, un fastidioso bug sta impedendo agli utenti di inviare correttamente i video ai loro amici, a causa di un fastidioso errore durante il trasferimento del file. Purtroppo questo bug sembra essere presente anche nell’ultima versione Beta della celebre app di messaggistica istantanea, quindi un upgrade non potrebbe attualmente risolvere il problema.

Se dapprima l’unico modo di arginare questo fastidioso bug era quello di effettuare un downgrade dell’app di WhatsApp ad una versione precedente, adesso grazie al nuovo aggiornamento pubblicato da Meta è possibile eliminare in toto il problema tenendo comunque aggiornata l’app di messaggistica istantanea.

Per risolvere il problema, quindi, assicuratevi di installare dal Google Play Store la versione 2.24.9.71 di WhatsApp per Android. Nel caso in cui utilizziate la Beta, la versione da installare sarà la 2.24.10.3.

