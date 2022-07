Che fine ha fatto OnePlus Pad? Potremmo non vederlo presto

Sono mesi ormai che si parla di OnePlus Pad. Il lancio del primo tablet del colosso cinese era atteso per la prima metà dell'anno. Avremmo dovuto vederlo entro il mese di giugno, quindi. Eppure, anche luglio sta per giungere al termine e di OnePlus Pad non s'è vista neppure l'ombra. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il lancio del dispositivo avrebbe subito un notevole ritardo.

Il lancio di OnePlus Pad potrebbe aver subito un ritardo, ecco per quando è previsto

OnePlus Pad si sta facendo attendere e desiderare. Del suo lancio non è mai stato detto niente di ufficiale, ma secondo alcuni rumors il debutto del primo tablet del produttore cinese sarebbe dovuto avvenire entro la prima metà di quest'anno. A marzo, infatti, è stato riferito che il dispositivo era entrato in fase di produzione di massa in diversi paesi europei ed asiatici, per poi passare nel mese di maggio ad una fase di sperimentazione interna.

Eppure sappiamo tutti com'è andata. Siamo a fine luglio e OnePlus Pad non è ancora qui: cosa sta succedendo? Secondo alcune fonti, il lancio del tablet ha subito un bel ritardo, anche se non se ne conoscono ancora i motivi. E se le voci son vere, dovremmo attendere ancora un po' prima di poter mettere i nostri occhi – e le nostre mani – sul primo tablet dell'azienda. Si parla, infatti, di un lancio posticipato a inizio 2023, ma non si ha ancora una finestra temporale più precisa.

Nell'attesa di scoprire ulteriori dettagli, tuttavia, potreste dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche, al design e al possibile prezzo di OnePlus Pad.

