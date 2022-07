Tronsmart Force X è la nuova cassa Bluetooth compatta ma potente

Per chi ha necessità di fare feste improvvisate oppure è abituato a fare tanti spostamenti, una cassa Bluetooth compatta ma potente è ciò che più serve. Una soluzione in merito può essere il nuovo speaker Tronsmart Force X, che debutta subito in offerta con codice sconto su Geekbuying, che ve la spedisce anche dall'Europa.

Codice sconto Tronsmart Force X: come risparmiare sullo speaker Bluetooth da 60W in offerta

Lo speaker Tronsmart Force X si presenta con uno stile rinforzato come i modelli della sua stessa linea, ma ha dalla sua il fatto che è compatto e quindi facilmente trasportabile rispetto ad altri modello di categoria. A questo, si abbinano i tasti per regolare il playtime della cassa. Passando alle caratteristiche per l'ascolto, abbiamo un woofer e due tweeter per una potenza massima di 60W, che lo rende dunque davvero potente.

A questo, Tronsmart ha integrato la tecnologia SoundPulse, che permette proprio di ottenere un audio di grande livello pure non avendo dimensioni grandi. Il Force X non manca di essere uno speaker intelligente, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali. La sua batteria da 10.000 mAh promette non solo fino a 13 ore di riproduzione consecutiva, ma anche la possibilità di essere utilizzata come power bank per lo smartphone. Inoltre, non teme gli spruzzi in piscina o al mare, visto che è certificato IPX6.

Trovate la nuova cassa Bluetooth Tronsmart Force X subito in offerta sullo store di Geekbuying, che ve la porta ad un ottimo prezzo grazie al codice sconto dedicato. Molto comodo il fatto che lo store ve la spedisca gratuitamente dai propri magazzini situati in Europa. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

