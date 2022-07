Samsung Galaxy 3 Pro svelati da un rivenditore in Europa: c’è anche il prezzo

Il mega evento Samsung del 10 agosto vedrà il debutto di tutta una serie di dispositivi del colosso tech asiatico. Tra questi avremo anche il lancio dei nuovi auricolari TWS top: un rivenditore in Europa “conferma” il nome Samsung Galaxy Buds 3 Pro e ne svela anche il prezzo di vendita!

Samsung Galaxy 3 Pro: c'è spazio anche per loro durante l'evento del 10 agosto!

Con l'annuncio da parte di Samsung del nuovo Unpacked di agosto era prevedibile che sarebbero aumentati anche i leak e infatti così è stato. Nelle scorse ore abbiamo visto i possibili prezzi europei del Galaxy Z Flip 4, il nuovo pieghevole a conchiglia del brand; quest'ultimo, insieme al cugino Z Fold 4, è comparto anche in alcuni render stampa ufficiosi. Ed ora arriva qualche dettaglio in più anche sui prossimi auricolari true wireless premium della compagnia. Per prima cosa si fa chiarezza sul nome: dovrebbero debuttare come Samsung Galaxy Buds 3 Pro e non Buds 2 Pro, come anticipato da precedenti indiscrezioni.

Le future cuffie TWS sono state avvistate nel database di un rivenditore online, con tanto di possibile prezzo in Europa. In base a quanto si legge, gli auricolari dovrebbero essere lanciati a 225.9€, in sconto a 213.8€, nelle colorazioni Gray, White e Purple. Lo store riporta anche la sigla del prodotto, ovvero SM-R510, la stessa di varie certificazioni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il