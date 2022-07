Samsung Galaxy Z Flip 4 più caro di Z Flip 3? Svelati i prezzi in Europa

Manca davvero poco al lancio di Samsung Galaxy Z Flip 4. Il debutto della nuova generazione dell'iconico smartphone a conchiglia del produttore coreano è atteso per il prossimo 10 agosto, in occasione dell'UNPACKED. Evento nel corso del quale Samsung dovrebbe alzare il sipario anche su un altro foldable, ovvero lo Z Fold 4. Man mano che ci avviciniamo al grande giorno, aumentano sempre più le indiscrezioni sul tanto atteso smartphone. Gli ultimi rumors riguardano il prezzo di Galaxy Z Flip 4 che, ahimè, potrebbe aver subito un leggero rialzo.

Prezzi più alti per Samsung Galaxy Z Flip 4? Ci sarebbe anche un'altra novità

Dopo la pubblicazione di alcune immagini ufficiose che svelano in anteprima un design leggermente rivisitato di Galaxy Z Flip 4, torniamo a parlare del prossimo pieghevole di casa Samsung. Questa volta, però, con notizie che potrebbero non essere poi così entusiasmanti, soprattutto per chi sperava nell'adozione di un prezzo più competitivo.

Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, il prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 4 avrebbe subito un leggero aumento, probabilmente a causa dell'inflazione delle principali valute che ha colpito vari paesi del mondo. Ma ci sarebbe anche un'altra novità, ovvero per la prima volta si avrà anche una versione dello smartphone da ben 512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip 4 base (da 128 GB) dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 1.080€ (il modello precedente è stato venduto in Italia con un prezzo di listino di 1.099€), ma comunque ci aspettiamo dei rincari per il nostro paese. Le varianti da 256 GB e 512 GB dovrebbero invece costare rispettivamente 1.160€ e 1.280€. Di conseguenza è lecito aspettarci un aumento anche per i tagli di memoria superiori: insomma, il prezzo in Italia potrebbe lievitare non poco (ma comunque è meglio aspettare il debutto ufficiale prima di trarre conclusioni).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il