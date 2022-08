Samsung Galaxy Z Fold 4, trapela il prezzo: costerà di meno?

L'evento Unpacked del 10 agosto vedrà protagonisti i nuovi top di gamma pieghevoli del colosso tech asiatico. Di certo siamo tutti in attesa del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4, dispositivo che promette fuoco e fiamme non solo in termini di performance ma anche per quanto riguarda il prezzo di vendita.

Aggiornamento 05/08: un nuovo leak ci svela quale dovrebbe essere il prezzo di vendita in Europa per Samsung Galaxy Z Fold 4. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Samsung Galaxy Z Fold 4: un rivenditore anticipa il possibile prezzo in Europa

Un noto leaker ha svelato i prezzi in Europa di Samsung Galaxy Z Fold 4, oltre che di Samsung Galaxy Z Flip 4 e dei nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro. A quanto pare ci sarà un aumento del prezzo, in base a quanto si evince. Il dispositivo dovrebbe debuttare nei tagli di memoria da 256 GB e da 512 GB, rispettivamente a 1.799€ e 1.919€. Volendo fare un parallelo con il precedente Galaxy Z Fold 3, quest'ultimo arrivò in Italia a 1.849€ e 1.949€.

Ovviamente è bene tenere a mente che il prezzo indicato andrà rifinito in base al paese: volendo fare un'ipotesi, in Italia il nuovo pieghevole potrebbe fare capolino ad un prezzo di partenza equivalente al suo predecessore. Per scoprire definitivamente quanto costerà Samsung Galaxy Z Fold 4 non resta che attendere l'evento del 10 agosto. Intanto, se volete saperne di più sui prossimi pieghevoli, qui trovate immagini e specifiche leak.

