Samsung Galaxy Z Flip 4 più caro di Z Flip 3? Svelati i prezzi in Europa

Manca davvero poco al lancio di Samsung Galaxy Z Flip 4. Il debutto della nuova generazione dell'iconico smartphone a conchiglia del produttore coreano è atteso per il prossimo 10 agosto, in occasione dell'Unpacked 2022. Evento nel corso del quale Samsung dovrebbe alzare il sipario anche su un altro foldable, ovvero lo Z Fold 4. Man mano che ci avviciniamo al grande giorno, aumentano sempre più le indiscrezioni sul tanto atteso smartphone. Gli ultimi rumors riguardano il prezzo di Galaxy Z Flip 4 che, ahimè, potrebbe aver subito un leggero rialzo.

Aggiornamento 05/08: un noto leaker svela quello che sarebbe il prezzo in Europa di Samsung Galaxy Z Flip 4. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Prezzi più alti per Samsung Galaxy Z Flip 4? Ci sarebbe anche un'altra novità

Dopo la pubblicazione di alcune immagini ufficiose che svelano in anteprima un design leggermente rivisitato di Galaxy Z Flip 4, torniamo a parlare del prossimo pieghevole di casa Samsung. Questa volta, però, con notizie che potrebbero non essere poi così entusiasmanti, soprattutto per chi sperava nell'adozione di un prezzo più competitivo. Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, il prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 4 subirà un aumento, probabilmente a causa dell'inflazione delle principali valute che ha colpito vari paesi del mondo.

Samsung Galaxy Z Flip 4 dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 1.109€ per la variante da 128 GB (il modello precedente è stato venduto in Italia con un prezzo di listino di 1.099€) e di 1.169€ per la 256 GB. Per capirci, Z Flip 3 è stato lanciato in Italia a 1.099€ e 1.149€ per gli stessi tagli di memoria. Si vocifera anche, per la prima volta, di una variante da 512 GB a circa 1.280€, ma non è chiaro se arriverà anche in Europa o se rimarrà un modello per il Sud Corea.

