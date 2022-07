Samsung Galaxy Z Flip 4 nelle prime immagini ufficiose: i dettagli fanno la differenza

Ci avviciniamo sempre più al debutto di Samsung Galaxy Z Flip 4. Nel corso delle ultime settimane, il pieghevole è stato protagonista di numerosi leak che ne hanno svelato un'anteprima del design e delle sue caratteristiche. Ora, a poche settimane dal lancio (che dovrebbe avvenire il prossimo 10 agosto, secondo le indiscrezioni), sono apparse delle immagini ufficiose che rivelano ulteriori dettagli sul design di Samsung Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip 4 nelle immagini ufficiose, ecco cosa cambia

Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 4 è atteso per le prossime settimane al Samsung Unpacked, evento nel corso del quale il colosso coreano alzerà il sipario anche su altri dispositivi. Le immagini ufficiose appena trapelate in rete, rivelano alcuni dettagli sul prossimo pieghevole.

Sulla sinistra, Samsung Galaxy Z Flip 3.

A prima vista, pare che Samsung Galaxy Z Flip 4 non sia poi così diverso dal modello precedente. Eppure, basta prestare un po' di attenzione in più per notare alcuni piccoli cambiamenti. A partire dalla stessa colorazione, che appare molto più accesa e brillante. I pulsanti sono più grandi e cliccabili, mentre gli obiettivi della fotocamera sembrano essere un po' più sporgenti. Anche il corpo pare leggermente più spesso nella parte inferiore, probabilmente per ospitare una batteria più capiente.

Per scoprire maggiori informazioni sul design e sulle caratteristiche di Samsug Galaxy Z Flip 4 dovremo attendere ancora un po'. Intanto, si dice che il prossimo pieghevole del colosso coreano sarà dotato di uno schermo esterno più ampio, aprendo a più possibilità di utilizzo; avrà una grinza quasi impercettibile, molto vicina all'invisibilità; e potrebbe essere lanciato anch'esso nella edizione BeSpoke, il programma di personalizzazione Samsung che permetterà di scegliere tra dozzine di combinazioni cromatiche.

