Samsung Galaxy Z Flip 4 Bespoke sarà il flip phone più personalizzabile di sempre

Non soltanto Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà l'unico (o quasi) flip phone in commercio, ma avrà anche una marcia in più sotto il profilo estetico. A cose normali, uno smartphone è disponibile in commercio in poche configurazioni di colore, anche perché proporne svariate potrebbe essere un rischio per il produttore. Salvo rare eccezioni, gli smartphone vengono solitamente proposti in tinte non troppo stravaganti, evitando il rischio che milioni di unità rimangano invendute perché non di gradimento ai consumatori.

Colori per ogni gusto con la nuova Bespoke Edition di Samsung Galaxy Z Flip 4

Al contrario, sin dal lancio con Galaxy Z Flip 3 della Bespoke Edition, Samsung ha dimostrato di voler osare con il suo pieghevole più compatto. Anziché scegliere delle colorazioni specifiche da offrire al pubblico, ha deciso di creare un programma di personalizzazione che permetta di scegliere la configurazione che più si preferisce in termine di colori. E questa opzione sembra proprio che tornerà con il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4, visto l'apprezzamento con il modello precedente.

Oltre all'edizione standard, Samsung Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition permetterà a chi vuole acquistarlo di scegliere fra 49 combinazioni cromatiche; nello specifico, le sezioni personalizzabili saranno sezione superiore e inferiore della scocca e il frame dove è celata la cerniera di piegamento. Secondo quanto riporta SamMobile, rispetto al passato i mercati di commercializzazione sarebbero di più, fra Asia ed Europa, e a questo giro potrebbe aggiungersi anche l'Italia (anche se manca una conferma).

Ricordiamo che fra le novità principali di Samsung Galaxy Z Flip 4 troveremo migliorie per schermo esterno e schermo interno, comparto hardware molto potente, batteria e ricarica migliori e un software più affinato.

