Motorola RAZR 3 sta arrivando e potrebbe avere un prezzo più economico!

Da tempo si parla del ritorno dello smartphone pieghevole di Motorola, in arrivo come RAZR 3. Si tratterà di un vero e proprio flagship, con uno stile migliorato e lo Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere il tutto (anticipato anche dalla stessa azienda). Ora ci comincia a parlare del possibile prezzo, insieme ad alcuni dettagli in merito all'uscita: Motorola RAZR 3 potrebbe essere più economico del suo predecessore e debuttare ad un cifra niente male!

Motorola RAZR 3, svelato il possibile prezzo: sarà più accessibile del predecessore!

Il primo capitolo della gamma di smartphone pieghevole di Motorola ha debuttato ad un prezzo decisamente top, ossia 1.599€ in Italia (e 1.399€ in vari paesi europei). Con il prossimo Motorola RAZR 3 le cose potrebbero cambiare non poco: non sappiamo quale sarà il prezzo per il nostro paese, ma per l'Europa si vocifera di una cifra intorno ai 1.149€. Insomma, il futuro foldable potrebbe essere lanciato ad un prezzo inferiore, pur avendo dalla sua specifiche superiori. Per quanto riguarda il debutto, il lancio dovrebbe avvenire nel mese di luglio ma manca ancora una conferma ufficiale. Pare poi che all'uscita avremo solo la versione Quartz Black; tuttavia, in un secondo momento dovrebbero arrivare anche altre colorazioni.

Volendo fare un breve ripasso, lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 3 avrà un design a conchiglia: si parla di un display da 6.7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole centrale, il quale ospiterebbe una selfie camera da 32 MP. All'esterno ci sarà un pannello secondario da 3″, con un modulo fotografico composto da un sensore da 48 MP ed un grandangolo da 13 MP. Si parla poi di due possibili versioni: una con Snapdragon 8 Gen 1 ed una con l'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1.

Non mancheranno memorie fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage, con una batteria da 2.800 mAh ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

Se volete saperne di più sull'attuale pieghevole, eccovi la nostra recensione di Motorola RAZR 5G (lanciato nel 2020).

