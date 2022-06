MariSilicon X presto su Realme e OnePlus: OPPO punta sulla “famiglia”

Il 2022 di OPPO è caratterizzato sicuramente da una costante, quanto meno nella fascia alta e medio-alta del suo catalogo, cioè l'arrivo del suo NPU proprietario MariSilicon. Ebbene, il colosso cinese ha intenzione di decentralizzare l'utilizzo di questo chipset e portare dunque MariSilicon X a OnePlus e Realme, così come è stato per il microscopio.

Realme e OnePlus con MariSilicon X: chi lo utilizzerà per primo?

Per chi non lo sapesse, MariSilicon X è un NPU incentrato sul miglioramento della qualità fotografica e della resa video sviluppato da OPPO. In breve, è dotato di un ISP che permette l'utilizzo dell'Ultra HDR, ma anche un elaborazione RAW in tempo reale, la modalità RGBW Pro che migliora le texture ed una resa di grande impatto sui video notturni in 4K HDR ottimizzati dall'AI.

Fatta questa premessa, arriviamo a capire come e perché Realme e OnePlus possono utilizzare MariSilicon X. Il primo lo utilizzerebbe per diversificare il suo catalogo di top gamma, magari con i prossimi Realme GT 3, mentre OnePlus per tenere alti gli standard multimediali del suo top gamma, che si tradurrebbe nel futuro modello 11 Pro, continuando anche la collaborazione con Hasselblad.

Insomma, OPPO sta mirando sempre più a creare una sorta di ecosistema fatto di macro-categorie con i brand direttamente subordinati, che per l'azienda principale rappresentano ancora ad oggi una fonte di ricavi importante e duratura, sebbene ci si avvii ad una totale politica di rebranding interconnessa.

