Google avverte: un virus italiano potrebbe avervi spiato

Nel mentre aziende come Xiaomi rendono i propri smartphone a prova di spia, in questi giorni è scattato l'allarme sull'esistenza di uno spyware italiano. A parlarne è stata Google in persona, che lo scorso giovedì ha puntato il dito contro RCS Lab, azienda con sede a Milano che avrebbe creato un software utilizzato in maniera illegittima contro i dispositivi della stessa Italia (e del Kazakistan).

Google accusa un'azienda italiana di aver fatto spionaggio su smartphone Android e iPhone

Secondo il rapporto di Google, lo spyware creato da RCS Lab sarebbe stato utilizzato per spiare smartphone Android e Apple, colpendo messaggi privati e contatti dei telefono coinvolti. Per il momento non si ha ancora un'idea precisa di quali e/o quanti smartphone sarebbero stati spiati e da parte di chi. Sul sito dell'azienda italiana si legge che lavora principalmente nell'ambito delle intercettazioni, operando al fianco di autorità giudiziarie, forze dell'ordine, corpi speciali e servizi segreti e d'intelligence.

Come afferma Google, “queste aziende stanno consentendo la proliferazione di strumenti di hacking pericolosi e armando i governi che non sarebbero in grado di sviluppare queste capacità internamente“. In seguito all'inchiesta, un portavoce di Apple ha confermato di aver revocato tutti i permessi alla compagnia di hacking in esame. Allo stesso tempo, anche Google afferma di aver adottato misure per informare gli utenti colpiti della presenza dello spyware. È intervenuta anche la stessa RCS Lab, specificando che i suoi prodotti e servizi sono conformi alle norme europee in merito alle azioni investigative da parte delle autorità competenti.

