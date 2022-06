Samsung semplificherà lo split screen di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

I dispositivi pieghevoli sono spesso votati al multitasking proprio grazie ai loro ampi display e in questo, Samsung non è certo impreparata. L'obiettivo del brand però, è quello di rendere lo split screen dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 molto più semplice e diretto.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: basterà uno swipe per attivare lo split screen

Galaxy Z fold4 and Flip4 will add “swipe for split screen” function — Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2022

Per chi non lo sapesse, la funzione di suddivisione dello schermo con più finestre è una feature già presente nell'attuale generazione di pieghevoli della casa sudcoreana, ma comunque può risultare abbastanza macchinoso, per qualcuno, attivarlo nella modalità prevista attualmente. Questo perché l'attivazione avviene tramite un processo che prevede uno swipe dalla parte destra dello schermo ed il trascinamento dell'applicazione supportata su un lato e così poi andrà fatto con l'altra app che si vuole utilizzare in contemporanea.

Tutto ciò, secondo un leak, nei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sarà estremamente semplificato. Infatti, pare che basterà fare un semplice swipe per poter attivare lo split screen, rendendo dunque il multitasking immediato e sicuramente più affine all'idea di produttività in movimento (e non solo). Purtroppo l'insider, in questo caso Ice Universe, non ci ha dato ulteriori indicazioni in merito, quindi sarà da capire come si distribuirà sul Flip e se anche i modelli precedenti ne saranno poi provvisti in futuro tramite aggiornamento.

Intanto, se siete curiosi di sapere come saranno i prossimi Galaxy pieghevoli, vi lasciamo alcuni render realizzati da OnLeaks, che ce li presenta in maniera molto vicina a quella che dovrebbe essere la realtà delle cose.

