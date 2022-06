Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: la piega è vicina all’invisibilità!

Una delle priorità di chi sceglie uno smartphone pieghevole è che la piega che si crea nel mezzo sia meno visibile possibile. Con il tempo questa è andata a ridursi, ma non a scomparire del tutto. E tra i brand più attenti in merito c'è Samsung, che pare si stia avvicinando ad un display interno sempre più liscio in prospettiva di lancio dei suoi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: ecco come si presenterebbe il display interno “senza” piega

Are you satisfied with such a crease? pic.twitter.com/jz6NM89ru1 — Ice universe (@UniverseIce) June 7, 2022

A mostrarci questo particolare dei possibili nuovi pieghevoli di Samsung è il leaker Ice Universe, molto attento alle vicende della casa sudcoreana, che su Twitter ci mostra proprio il lato del display interno dove alloggerebbe la piegatura. Come si può vedere, questa è zoommata, ma comunque resta difficilmente percettibile. Insomma, un vero e proprio salto di qualità per quelli che sono i leading models del mercato in questione.

Molto probabile che Samsung, per la quarta generazione di foldable, non voglia lasciare nulla al caso e, dunque, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno smartphone di grande livello, sia per specifiche tecniche, sia in termini di costruzione, il che può fare seriamente tutta la differenza del mondo. Questo perché, oltre a quanto visto con la piegatura, troveremo molto probabilmente lo Snapdragon 8+ Gen 1, misure più contenute ma più ergonomiche (elemento molto apprezzato dagli utenti) e, per il Flip in particolare, un display esterno sempre più utile.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per capirci qualcosa di definitivo su quelli che punteranno ad essere i pieghevoli di riferimento ancora una volta, così come ci ha abituato la casa sudcoreana.

