Samsung Galaxy Z Flip 4 spunta dal vivo: quali sono le novità del prossimo pieghevole

Nel corso dei mesi, il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4 è stato protagonista di leak e voci senza sosta – tra immagini render e dettagli sulle specifiche – ma ora che l'uscita di fa sempre più vicina, si fa davvero sul serio. Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung è stato avvistato dato vivo: una serie di immagini ci permette di dare un'occhiata più da vicino al flagship, mettendo in mostra tutte le novità (lato design).

Samsung Galaxy Z Flip 4 nelle prime immagini dal vivo: com'è fatto e tutte le novità

La piega è quasi invisibile.

L'uscita di Samsung Galaxy Z Flip 4 e del modello Fold 4 è prevista nel corso dell'estate 2022: i due top di gamma rappresentano la nuova generazione di pieghevoli del colosso tech asiatico ed è impossibile non avere aspettative alte. In particolare, per quanto riguarda il design, i due smartphone sono già apparsi nei render di OnLeaks, insider decisamente affidabile. A questo giro, il flip phone spunta tra le mani del youtuber TechTalkTV: il dispositivo è stato protagonista di un video, subito rimosso dal canale. Comunque sono rimaste varie immagini, le quali ci mostrano il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4 dal vivo e ci permettono di osservare alcune novità.

Per prima cosa è impossibile non notare la presenza di una cerniera più piccola: quest'ultima permetterebbe di avere un ingombro minore rispetto all'attuale modello. Passando al display, non sembrano esserci differenze con lo Z Flip 3 ma la piega è molto meno accentuata. La vera rivoluzione sembra essere però il display esterno, il quale appare già a prima vista più ampio (si vocifera di oltre 2″ di diagonale). Si parla poi di una batteria da 3.700 mAh con ricarica da 25W (wireless da 10W) mentre il resto delle specifiche vedrebbe la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 e di una Dual Camera con sensore principale da 12 MP.

Volete saperne di più? Allora in questo articolo trovate alcuni leak dedicati alle specifiche tecniche. In merito al lancio, dovrebbe avvenire il prossimo 10 agosto (almeno stando alle ultime indiscrezioni), ovviamente insieme alla versione Z Fold 4.

