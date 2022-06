OnePlus 10T: i sensori fotocamera svelati in un leak

Uno dei telefoni più discussi dell'ultimo periodo è sicuramente il possibile OnePlus 10T: il prossimo top gamma del brand è protagonista di un nuovo leak dove apprendiamo quelli che potrebbero essere i sensori fotocamera integrati.

OnePlus 10T: il leak ci porta un comparto fotocamera a tre sensori

A parlare di come si disporrà la sezione dedicata alla fotocamera è il leaker Digital Chat Station. Egli ci spiega che il OnePlus con Snapdragon 8+ Gen 1, quindi molto probabilmente il modello 10T, si avvarrebbe di tre sensori, il che andrebbe a confermare quanto visto nelle scorse ore con i primi render dedicati a tale smartphone, sebbene non siano ufficiali.

L'insider parla di un sensore principale da 50 MP 1/1.5″, che potrebbe corrispondere all'OmniVision OV50A, accompagnato da un altro sensore da 8 MP (presumibilmente grandangolare) ed un altro da 2 MP, che potrebbe tranquillamente essere un sensore per le Macro. Il leak ci fornisce inoltre dettagli anche in merito alla selfie camera. Infatti, pare che troveremo un sensore da 16 MP, quindi una sorta di “downgrade” rispetto ai 32 MP del OnePlus 10 Pro.

Infine, ci sono anche dettagli in merito al design, che il leaker esplicita partendo proprio dai render sopra menzionati, spiegando che non è poi così lontano dalla realtà, sebbene quanto visto non può essere considerato totalmente veritiero e, di conseguenza, ufficiale. Cosa aspettarsi dunque dallo stile di questo smartphone OnePlus? Le prossime settimane ci chiariranno tutto.

