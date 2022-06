C’è aria di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, in arrivo anche in Europa e in Italia

Sono passati parecchi mesi dal primissimo avvistamento di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il nuovo monopattino elettrico della compagnia cinese. Il lancio è nell'aria già da un po' di tempo, anche se per il momento non si è ancora concretizzato. Nel frattempo si torna a parlare del prossimo dispositivo dedicato alla mobilità green grazie ad una certificazione che lascia presagire buone nuove per gli appassionati in Europa!

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro arriverà in Europa e in Italia, secondo questa nuova certificazione

Il prossimo monopattino elettrico di Xiaomi è comparto in una nuova certificazione: precisamente si tratta della Dichiarazione di conformità europea, l'apripista perfetto per il debutto alle nostre latitudini. Il dispositivo è prodotto da Segway (a proposito, avete dato un'occhiata a Ninebot F40?) e il documento fa riferimento a tre varianti, siglate DDHBC20NEB, DDHBC21NEB e DDHBC23NEB. Il nome commerciale viene riportato esplicitamente, ossia Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, ma non ci sono dettagli sulle specifiche e non è chiaro quali siano le differente tra le tre versioni. Abbiamo un accenno al design: in base a quanto si riesce ad intravedere, non si notano grandi differenze con l'attuale modello.

Un dettaglio importante ci arriva dalle lingue in cui è redatto il documento (la Dichiarazione di conformità): questo, infatti, è in inglese, spagnolo, italiano, tedesco, polacco e francese. Un segnale positivo per noi: quasi sicuramente il prossimo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro arriverà anche in Italia. Resta da vedere se il monopattino elettrico sarà lanciato da solo oppure se magari avremo anche una versione base ed un modello Lite.

