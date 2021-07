Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ufficiale in Italia: ecco il nuovo monopattino top gamma

Uno dei segmenti di mercato più apprezzato da parte dei Mi Fan è sicuramente quello dei monopattini elettrici, specialmente da quando anche in Italia è legale utilizzarli in giro per le strade. Xiaomi è una delle società che ha contribuito a sdoganare i monopattini in giro per il mondo, grazie anche ad un rapporto qualità/prezzo degno di nota. Per questo, insieme ai prodotti smart home e AIoT, ha appena lanciato in Italia il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3, dotato di caratteristiche di grande livello combinate ad un prezzo inquadrato.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3: tutte le novità del monopattino elettrico

Design e caratteristiche

Il design di questo nuovo Mi Electric Scooter non si discosta molto nello stile dai precedenti modelli, ma si dà un tono con nuovi colori e inserti particolari. Molto leggero, non sarà un problema piegarlo e portarlo dove serve grazie alla chiusura a 3 fasi. Gli pneumatici da 8.5″ permettono di potersi destreggiare meglio su strada. Per i freni inoltre, è presente un freno a doppio disco posteriore. E per i sistemi di sicurezza, non manca il frenante antibloccaggio rigenerativo E-ABS.

Passando poi alle capacità di guida, abbiamo un motore da 600W che grazie ad una batteria da 7.650 mAh permette di ottenere un'autonomia fino a 30 km. La velocità massima che è possibile raggiungere è di circa 25 km/h, ideale per le zone urbane. L'inclinazione massima è invece al 16%. Non manca infine una compatibilità con l'onnipresente applicazione Mi Home, dove si possono monitorare i parametri di questo monopattino, tramite una connessione Bluetooth 4.1 BLE.

Xiaomi Mi Electric Scooter – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 arriva quindi in via ufficiale in Italia ad un prezzo inquadrato ed in linea con il target a cui si rivolge di 449.9€. La disponibilità del nuovo monopattino elettrico Xiaomi è fissata a partire dal prossimo settembre 2021 sui vari canali di distribuzione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu