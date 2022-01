Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: il nuovo monopattino top gamma sta arrivando

Una delle categorie più apprezzate del mondo Xiaomi è sicuramente quella dei monopattini elettrici. E con il 2022 è tempo di aggiornare la gamma portando sul mercato nuovi modelli, come può essere il prossimo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che si preannuncia il top gamma del catalogo.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: cosa sappiamo sul nuovo monopattino elettrico

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro spotted on Certipedia certificationhttps://t.co/KtWVSOAFd9 pic.twitter.com/rdTj2BToBe — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) January 18, 2022

Purtroppo non abbiamo informazioni sul design del nuovo Scooter 4 Pro, ma consideriamo l'idea che sia molto simile a quelli già visti e lanciati precedentemente. Ci aspettiamo quindi ottime prestazioni tecniche e linee minimali, in linea con ciò che ci aspettiamo da un monopattino Xiaomi.

L'unico dato che abbiamo, che ne conferma quanto meno il nome, è una certificazione europea, così da conoscere quanto meno il suo arrivo. Immaginiamo, considerando che siamo in fase di certificazione, che il suo periodo di uscita possa essere intorno a fine Q1 2022, quindi verso il mese di marzo, massimo per inizio aprile, proprio in concomitanza con la primavera.

Sarà curioso da vedere se questo modello c'è da aspettarselo insieme al modello 3 Lite, anch'esso certificato, oppure se arriveranno in due momenti diversi. Fatto sta, che potremmo trovarci davanti ad un nuovo campione di vendite del settore, come Xiaomi ormai ci ha abituato a vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il