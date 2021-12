Xiaomi Electric Scooter 3 Lite: in arrivo un nuovo monopattino elettrico low budget

Sono passati un bel po' di mesi dal debutto dell'ultimo monopattino elettrico della casa di Lei Jun, ma sembra che l'azienda cinese abbia in serbo delle novità. Inoltre, a rendere il tutto ancora più appetibile è il fatto che dovrebbe trattarsi di un modello low budget, magari proposto ad un prezzo super: stiamo parlando di Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, appena avvistato in una certificazione!

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite: che cosa sappiamo sul nuovo monopattino elettrico

Il solito insider Mukul Sharma ha individuato una nuova certificazione dedicata ad un dispositivo inedito del brand. Il documento in questione – ossia la certificazione TUV Rheinland – svela il numero di modello di un monopattino elettrico ma anche il suo nome commerciale. Si tratta del prossimo Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, dispositivo che dovrebbe arrivare a stretto giro per il mercato internazionale.

Purtroppo la certificazione non svela nulla di preciso in merito alle specifiche e alle varie caratteristiche, lo stesso vale anche per il design. L'unica certezza, dato che si tratterà di una variante Lite, è il fatto che avremo a che fare con una versione ridotta di Xiaomi Electric Scooter 3, con meno autonomia e potenza. Ciò si traduce automaticamente in un prezzo più basso; comunque la versione standard viene venduta al prezzo di listino di 449€ (sarà interessante vedere a quanto debutterà la variante Lite).

In merito all'uscita, non ci sono conferme da parte di Xiaomi: tuttavia è probabile che il lancio sia fissato nel corso dei primi mesi del 2022. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi