Segway Ninebot F40 è il monopattino elettrico della tua estate: -100€ con questo Coupon!

Puntate ad un monopattino elettrico per l'estate? La mobilità green vi tenta ma proprio non sapete su cosa puntare? Segway Ninebot F40 è un dispositivo di tutto rispetto, realizzato da un brand di qualità, ed ora scende ad un prezzo super con codice sconto e spedizione rapida dall'Europa. Un'occasione imperdibile!

Codice sconto Segway Ninebot F40: il monopattino elettrico per i tuoi spostamenti in città (e non solo)

Il monopattino elettrico Segway Ninebot F40 è un modello completo e robusto, dal design pieghevole e dotato di un ampio display sul manubrio (per visualizzare tutti i parametri). Si tratta di una soluzione smart, con app dedicata, ed equipaggiata con luci anteriori, posteriori e di stop, freno elettronico e a tamburo, pneumatici da 10″ ed un motore da 350W. Il dispositivo può spingersi fino ai 30 Km/h mentre per quanto riguarda l'autonomia si parla di circa 40 Km. Inoltre è in grado di affrontare salite fino a 20° di inclinazione ed è dotato di tre modalità di utilizzo (Eco, Drive e Sport) per limitare la velocità.

La miglior occasione dedicata al monopattino elettrico Segway Ninebot F40 arriva da GShopper, con un codice sconto che vi permette di risparmiare ben 100€; inoltre sono presenti sia la spedizione gratis dall'Europa che la possibilità di pagare in tutta sicurezza con PayPal. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per ottenere il prezzo scontato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Segway (e non solo)?

