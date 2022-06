CHUWI HiPad X si avvicina ai 100€: il tablet 4G è sempre più conveniente!

Il produttore cinese continua per la sua strada con soluzioni sempre nuove ma ci sono dei terminali che non passano mai di moda, grazie al connubio tra prezzo accessibile e specifiche. L'azienda è ormai affermata nel settore dei tablet Android low cost (ma senza rinunciare alla qualità) e questo è il caso di CHUWI HiPad X, soluzione 4G con Android 10 e un pannello da 10.1″, disponibile in offerta con codice sconto dall'Europa ad un prezzo che raggiunge il nuovo minimo storico.

Codice sconto CHUWI HiPad X: il tablet 4G è al nuovo minimo storico

Quali sono quindi le specifiche di questo tablet low budget? Il Chuwi HiPad X, come anticipato, ha un ampio display da 10.1″ IPS Full HD (1920 x 1200 pixel) in 16:10, un SoC Mediatek MT8788 Octa-Core da 2.0 Ghz e per la memoria abbiamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile. Si tratta della versione rinnovata, con chipset differente e 4 GB per la RAM.

Quanto alla batteria, il Chuwi HiPad X ha un buon modulo da 7.000 mAh, una fotocamera posteriore da 8 MP ed una selfie camera da 5 MP. Supporta la connessione 4G LTE Dual SIM, ha un sistema operativo Android 10.0. Non manca poi il Wi-Fi Dual-Band, il supporto magnetico per la tastiera dedicata e la penna HiPen H3 (vendute separatamente).

