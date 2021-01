Quando si parla di soluzioni per smart working e DaD, spesso i terminali CHUWI rappresentano una valida scelta visto il rapporto qualità/prezzo. Ed ora, dopo il debutto dello scorso ottobre, anche CHUWI Hi10 XR si aggiunge all'elenco dei dispositivi più convenienti sulla piazza: il PC tablet 2 in 1 è in offerta con codice sconto, diventando ancora più appetibile. Se poi mettiamo la spedizione dall'Europa e la tastiera e la penna inclusi le cose si fanno ancora più piccanti!

Codice sconto CHUWI Hi10 XR: il nuovo PC tablet 2 in 1 scende di prezzo con questo Coupon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, CHUWI Hi10 XR è un convertibile 2 in 1 equipaggiato con Intel Gemini Lake N4120 e dotato di sistema operativo Windows 10. Lato memorie troviamo 6 GB di RAM LPDDR4, con 128 GB di storage. Il display è un pannello IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) mentre il corpo – realizzato in metallo – misura 261.8 x 167.3 x 8.8 mm per un peso di 600 grammi. Lato connettività abbiamo il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.1.

Il nuovo PC tablet 2 in 1 CHUWI Hi10 XR è in offerta con codice sconto su Banggood, direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu