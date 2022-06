Lo smartwatch Meta non si farà, ma eccolo nelle prime immagini dal vivo

Il primo smartwatch a marchio Meta avrebbe dovuto debuttare il prossimo anno. Poi qualcosa è andato storto, e per cause ancora oggi sconosciute il progetto è stato cestinato. A pochi giorni dal triste annuncio, sul Web sono apparse le prime immagini dal vivo del prototipo di Meta Milan (questo il nome in codice adottato internamente dall'azienda per indicarlo), rivelando alcune delle sue caratteristiche.

Meta Milan cancellato ma le immagini dal vivo mostrano il design dello smartwatch di Facebook

Meta Milan sarebbe stato uno smartwatch molto particolare, se solo avesse visto la luce. Per cause ancora sconosciute, infatti, la società di Facebook ha comunicato proprio qualche giorno fa che di aver rimosso il dispositivo dai propri piani. Non è ancora chiaro se Meta Milan finirà nel dimenticatoio o se – al contrario – possa ritornare in futuro in vesti diverse; fatto sta che in queste ore sono state condivise in Rete alcune immagini del prototipo che ritraggono uno smartwatch davvero molto interessante.

Dalle immagini si nota una cassa rimovibile dotata di due pulsanti e due fotocamere, una frontale da 5 MP e una esterna da 12 MP. Il corpo rimovibile sarebbe servito proprio a questo, per poter utilizzare lo smartwatch anche per scattare foto e registrare video, a mo' di action camera.

Oltre alle funzionalità di monitoraggio della salute e dell'attività sportiva di base, Meta Milan avrebbe dovuto offrire anche accesso ad applicazioni come WhatsApp, Spotify e Instagram, oltre ad opzioni GPS e cellulare. Buona anche la batteria, che avrebbe dovuto offrire circa diciotto ore di autonomia con una singola carica.

Insomma, un vero peccato. Secondo alcune voci, Meta/Facebook starebbe già lavorando ad un nuovo indossabile, ma al momento non si ha alcun dettaglio a riguardo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il