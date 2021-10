Meta Watch è già nell’aria: ecco come potrebbe essere lo smartwatch di Facebook

Nelle scorse ore abbiamo assistito ad cambiamento epocale per l'azienda di Mark Zuckerberg: Facebook (l'azienda, non il social) ha cambiato nome in Meta, ha annunciato il Metaverso (qui trovate tutti i dettagli) ed i piani per il futuro, tutto improntato sulla realtà virtuale e le sue infinite possibilità. Nonostante si sia parlato di tutt'altro ecco che ritornano le indiscrezioni in merito a quello che dovrebbe essere il primo smartwatch di Facebook: il dispositivo potrebbe debuttare come Meta Watch ed ora abbiamo anche dei presunti render che ne mostrano il design.

Meta Watch: lo smartwatch di Facebook si mostra nei primi render

L'immagine in alto arriva direttamente da Bloomberg (quindi si parla di una testata di tutto rispetto) e svela quello che dovrebbe essere il design di Meta Watch, o Facebook Watch se preferite. Il primo smartwatch del colosso social non ha ancora un nome ufficiale mentre conosciamo il suo nome in codice (Milan). Il render in questione è stata scovata all'interno del codice dell'app dell'azienda dedicata al controllo degli occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban.

Il design ricorda parecchio quello degli indossabili di Cupertino, con l'unica differenza che a questo giro abbiamo un piccolo notch nella parte inferiore. All'interno della tacca è presente una fotocamera: lo smartwatch sarà quindi in grado di scattare foto e girare video e il tutto dovrebbe essere inviato direttamente a Facebook View, similmente a quanto avviene ora con gli occhiali smart Ray-Ban.

Purtroppo non sono presenti altri dettagli certi o informazioni sulle specifiche tecniche. Meta/Facebook Watch dovrebbe avere un cinturino removibile ed un singolo pulsante fisico sul lato destro della cassa. A parte questi dettagli si brancola nel buio.

Per ulteriori informazioni possiamo basarci sulle indiscrezioni trapelate in precedenza: le trovate qui, ma per completezza le riportiamo anche all'interno di questo articolo. Le voci precedenti parlavano di un indossabile votato alla messaggistica, con una profonda integrazione con le piattaforme di Facebook (ossia il trittico WhatsApp, Messender e Instagram). Ovviamente non mancheranno funzioni dedicate a fitness e salute, con il monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre in precedenza si parlava addirittura di una configurazione a due fotocamere e di un corpo estraibile dalla cornice; ovviamente non dovrebbe mancare il supporto alla connettività LTE.

Meta / Facebook Watch e WearOS: che cosa sappiamo

Passando alla parte software, secondo quanto visto in precedenza, la prima generazione di smartwatch targati Facebook potrebbe avere a bordo Wear OS di Google. Tuttavia dovrebbe trattarsi di una fase di transizione: sarebbe previsto un sistema operativo proprietario già dalla seconda generazione, prevista per il 2023.

Ricordiamo ancora una volta che quanto letto è frutto di leak e va preso con le dovute precauzioni.

Prezzo e uscita

Il primo smartwatch di Facebook non ha ancora una data d'uscita ma secondo Bloomberg il dispositivo potrebbe vedere la luce già nei primi mesi del 2022 (in precedenza si parlava dell'estate 2022). Per il prezzo mancano dettagli ma alcune voci interne parlano di una cifra inferiore rispetto ad Apple Watch e di molto vicina al costo di produzione (forse intorno ai 400$). Si tratterebbe di una strategia per entrare a gamba tesa nel mercato degli indossabili (un settore decisamente affollato se si pensa anche a nomi cinesi come Xiaomi, Huawei, OnePlus, OPPO e Realme).

