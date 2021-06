Ormai è da alcuni anni che si vocifera dell'interesse di Facebook per il settore degli smartwatch: precisamente si parla di circa 1 miliardo di dollari per lo sviluppo di una soluzione proprietaria, con un team di centinaia di persone impegnato nella sua creazione. Tuttavia potremmo essere vicini ad avere qualcosa di più concreto e le nuove indiscrezioni ci parlano di un indossabile molto particolare, che potrebbe tener testa anche ad un colosso indiscusso come Amazfit/Zepp.

Facebook prepara il suo primo smartwatch: ecco che cosa sappiamo

Design e caratteristiche

Crediti: The Verge

Anche se lo smartwatch di Facebook non è ancora entrato nella fase di produzione di massa e non ha ancora nemmeno un nome, le informazioni al riguardo sono particolarmente interessati. Se il colosso statunitense giocherà bene le sue carte e saprà sfruttare il suo marchio senza strafare o percorrere strade stra-abusate è probabile che per il prossimo anno i principali player del settore degli indossabili si troveranno di fronte ad uno sfidante di tutto rispetto. Non solo Amazfit, ma Xiaomi, OPPO e perfino Cupertino potrebbero ritrovarsi con un avversario da non sottovalutare.

Comunque, ricordiamo, al momento è tutto molto nebuloso ed è frutto di un report targato The Verge. Stando ai colleghi, lo smartwatch di Zuckerberg avrà dalla sua un sistema con Dual Camera, proprio a sottolineare la sua indole social. Avremo quindi due fotocamere, una frontale per le videochiamate ed una posizionata sul retro: il corpo del dispositivo sarà in grado di separarsi dalla cornice, in modo da sfruttare questa configurazione. Insomma, sarà un po' come rimuovere la capsula della Mi Band 6 avendo il cinturino ancora agganciato al polso (per fare un esempio).

Questo particolare design potrà dare vita ad una moltitudine di accessori a cui agganciare l'indossabile (quando staccato): il dispositivo si configura quindi come una sorta di mini camera da utilizzare per riprese social. Ovviamente non mancherà il supporto al monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno e del fitness. Per concludere, dovremmo trovate il supporto LTE.

Prezzo e uscita del primo smartwatch di Facebook

Al momento la compagnia USA non ha ancora confermato ufficialmente il suo indossabile. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo di uscita si vocifera che il primo smartwatch di Facebook debutterà sul mercato nel corso dell'estate 2022 ad un prezzo di circa 400$. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

