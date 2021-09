Facebook lancia i suoi occhiali smart che registrano video: vi ricordano qualcosa?

Mentre i principali produttori cinesi sembrano poco interessati a realizzare questo tipo di dispositivi (fatta eccezione per Huawei), il colosso social di Mark Zuckerberg ha deciso di lanciarsi alla carica proponendo una soluzione dal look accattivante, perfetta per i creatori di contenuti che non non vogliono perdere nessuna occasione. Facebook ha presentato gli occhiali smart Ray-Ban Stories, una novità che potrebbe diventare un vero e proprio trend proprio grazie alla collaborazione con il noto marchio di occhiali da sole e da vista.

Facebook presenta Ray-Ban Stories: tutto su caratteristiche e prezzo

Se osservare i primi occhiali smart realizzati in collaborazione con Facebook vi riporta alla mente qualcosa è perché l'idea alla base è qualcosa di già visto in passato. La possibilità di registrare clip subito pronte per i social ha debuttato tempo fa con gli occhiali Spectacles di Snapchat, soluzione in grado di raggiungere anche un discreto successo. Tuttavia il look è forse un po' troppo appariscente e da questo punto di vista il modello Ray-Ban/Facebook vince a man bassa.

Per quanto riguarda le caratteristiche “tecniche”, gli occhiali smart Ray-Ban Stories sono equipaggiate con una doppia fotocamera da 5 MP in grado di scattare foto e registrare video con regolazione automatica della luce e profondità stereoscopica. Il dispositivo è dotato di controlli touch mentre la parte audio si basa su altoparlanti oper-ear con tre microfoni integrati (per catturare il suono in tutte le direzioni). La custodia di ricarica – presente in confezione – consente di portare in giro i proprio smart glasses senza alcun problema. Grazie all'app per smartphone (Android e iOS) Facebook View gli occhiali smart sono subito pronti per la condivisione di contenuti e ovviamente è possibile modificare le acquisizioni per creare clip e scatti unici.







I nuovi occhiali smart targati Facebook e Ray-Ban sono già disponibili all'acquisto in Italia: il prezzo parte da 329€ per la versione classica con montatura nera, per poi salire in base al tipo di lente e al colore della montatura. Se siete interessati, qui trovate il link per lo store ufficiale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu