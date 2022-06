OPPO ripensa alla serie Reno 7: c’è un nuovo modello in arrivo

OPPO avrebbe in cantiere un nuovo smartphone. No, contrariamente a quanto si possa pensare non si tratta di una aggiunta alla serie Reno 8 o ad altre famiglie aggiornate di recente. Piuttosto, il produttore cinese starebbe pensando di fare un passo indietro e arricchire la serie Reno 7 con il nuovo OPPO Reno 7A. In queste ore, sono emersi in Rete i primi render che ne mostrano il design e le colorazioni.

OPPO Reno 7A, emergono in Rete le prime immagini render

I render di Reno 7A ci permettono di dare un'occhiata in anteprima a quello che (molto probabilmente) sarà il design del prossimo smartphone di casa OPPO. Questo sembra sfoggiare un design molto elegante, con un corpo squadrato e un grande modulo fotografico rettangolare sul retro. Il pulsante di accensione dovrebbe essere disposto sul lato destro, mentre il bilanciere del volume su quello sinistro. OPPO Reno 7A dovrebbe poi essere disponibile nelle colorazioni Bianco e Nero e offrire un lettore di impronte digitali in-display.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, al momento – purtroppo – non si hanno dettagli a riguardo. O meglio, qualcosa è trapelato ma non è da considerare attendibile, dal momento in cui alcune informazioni sono anche discordanti. Un esempio? Si è detto che OPPO Reno 7A fosse dotato di una quad-camera esterna, mentre i render mostrano una configurazione a tre fotocamere. C'è ancora da attendere, dunque, per scoprire cosa avrà da offrire questo nuovo smartphone, mentre il suo debutto è atteso entro la fine di questo mese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il