OPPO Reno 7 e 7 Pro Global ufficiali: eleganza e potenza per una serie iconica

Mentre spuntano i primi indizi in merito al modello 7Z 5G ecco che OPPO Reno 7 e Reno 7 Pro escono finalmente fuori dai confini cinesi e diventano Global (per ora solo in India): andiamo a scoprire che cosa cambia con queste versioni internazionali, quali sono i dettagli sulle specifiche e – soprattutto – qual è il prezzo di vendita.

OPPO Reno 7 e Reno 7 Pro Global sono ufficiali: ecco tutti i dettagli

Come visto anche dalle precedenti indiscrezioni, per OPPO Reno 7 Global l'azienda ha deciso di optare per un rebrand del fratello Reno 7 SE, andando però ad inserire alcuni miglioramenti. Il dispositivo monda un display AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ ed un refresh rate a 90 Hz; il lettore d'impronte digitali è integrato sotto lo schermo. Si tratta di un terminale stiloso – grazie al look Reno Glow – dalle dimensioni contenute ed un peso di tutto rispetto (173 grammi e 7.81 mm di spessore). Il cuore di Reno 7 base è il chipset Dimensity 900, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W mentre per il comparto fotografico abbiamo una selfie camera da 32 MP ed un triplo modulo principale da 64 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro. Il sistema operativo è Android 11, sotto forma di ColorOS 12 (l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di OPPO).

Per amor di precisione, segnaliamo che Reno 7 cinese è dotato invece dello Snapdragon 778G. Insomma, il modello Global prende la scocca di Reno 7 SE ed il chipset, ma introduce un sensore principale da 64 MP (invece che da 48 MP) e il supporto alla ricarica rapida da 65W (rispetto ai 33W del 7 SE cinese).

Passando invece al fratellone, OPPO Reno 7 Pro Global ricalca quanto visto con il modello lanciato in Cina. Abbiamo un display AMOLED Full HD+ da 6.5″ a 90 Hz con sensore ID sotto lo schermo mentre il cuore del dispositivo è il Dimensity 1200-Max di MediaTek, soluzione fino a 3 GHz, coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il comparto fotografico offre una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP con sensore principale Sony IMX766, grandangolo e macro; ciliegina sulla torta, intorno al modulo è presente un anello LED di notifica. Lato selfie abbiamo il sensore Sony IMX709 da 32 MP, in grado di offrire grandi performance con poca luce grazie anche al supporto di un modulo proprietario OPPO da 22 nm con funzionalità DOL-HDR (tanto da guadagnarsi l'appellativo di Cat Eye). Per tutti i dettagli su questa novità, date un'occhiata al nostro articolo dedicato (nella sezione in cui si parla del sensore RGBW). Completano il quadro una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W, Android 11 e la ColorOS 12.

Come anticipato anche in apertura, la serie Reno 7 è stata lanciata solo per il mercato indiano. OPPO Reno 7 Pro Global viene proposto a circa 466€ al cambio attuale (12/256 GB) mentre nel caso della versione standard il prezzo scende a circa 338€ (8/256 GB). Non sappiamo ancora se la gamma arriverà anche in altri paesi e alle nostre latitudini, ma vi terremo aggiornati. Nel frattempo, per sapere tutto sulla famiglia Reno 7, date uno sguardo anche al nostro approfondimento.

