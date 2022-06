Xiaomi pensa al futuro e alla sua prima smart TV 8K

Samsung, Sony e LG: queste sono state le prime aziende a gettarsi nel mondo delle smart TV in 8K, e sembra che Xiaomi possa essere una delle prossime. Di recente, infatti, la compagnia di Lei Jun ha presentato ufficialmente quello che è a tutti gli effetti il suo primo cavo HDMI in grado di garantire il supporto a una risoluzione così elevata.

Prove in 8K: Xiaomi spiana la strada alla sua prima smart TV di ultimissima generazione

Il cavo Xiaomi 8K HDMI è basato sulla tecnologia HDMI 2.1 ed è in grado di gestire schermi fino a 120 Hz, anche con refresh rate variabili. Supporta una banda passante di 48 Gbps, profondità cromatica a 12-bit e fra le feature c'è anche il supporto alla modalità a bassa latenza e la possibilità di essere utilizzato con smart TV 3D. È inoltre compatibile con impianti audio Dolby Atmos e con effetto stereofonico 7.1 e 5.1.

Oltre che con le smart TV, il cavo Xiaomi 8K HDMI può essere utilizzato anche con dispositivi quali console, TV box, monitor e proiettori, per citarne alcuni. Grazie alla certificazione HDMI Association, non manca la retro-compatibilità con i supporti HDMI 2.0 e 1.1; il tutto per un prezzo in Cina parti a 99 yuan, circa 14€ al cambio. A questo punto, siamo curiosi di scoprire la prima smart TV 8K targata Xiaomi, nonostante i recenti problemi in fatto di TV.

