L’estate non sarà più un incubo con il mini ventilatore senza pale Xiaomi

Si chiama Xiaomi Mini Fan ed è un mini ventilatore portatile senza pale pensato per essere trasportato ovunque, così da rinfrescare le ore più calde di queste giornate che raggiungono temperature sempre più elevate. Insomma, un gadget salva-estate al quale non si può rinunciare. Ecco perché!

Xiaomi Mini Fan è il mini ventilatore portatile da avere sempre in borsa per una botta d'aria fresca rigenerante

Xiaomi Mini Fan è un prodotto YouPin, che ne certifica la qualità e la fiducia da parte di migliaia di consumatori che hanno fatto in modo che questo ventilatore portatile uscisse dalla fase di crowdfunding per raggiungere il mercato.

Si tratta di un mini ventilatore portatile senza pale dal design discreto, pulito e compatto, che può essere facilmente messo in borsa o nello zaino per portarlo con sé ovunque e utilizzarlo in qualsiasi momento e rinfrescarsi quando più se ne ha bisogno.

Xiaomi Mini Fan è dotato di un doppio motore che genera una brezza rinfrescante. Il dispositivo supporta tre diverse modalità di velocità tra cui scegliere, offre un'autonomia massima di duecento minuti (ciò dipende dalla modalità impostata) e può essere ricaricato con USB. Sul corpo del miniventilatore portatile senza pale è presente sia il tasto di attivazione che un piccolo LED che informa sullo stato della batteria.

Il mini ventilatore senza pale da Xiaomi YouPin può essere acquistato in offerta ad un prezzo davvero irrisorio, decisamente ottimo per un dispositivo salva-estate. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte da AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

