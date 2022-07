Huawei Mate 50 sarà disponibile in più modelli: scelta sensata?

Huawei Mate 50 o 50 Pro è sicuramente il dispositivo più misterioso e quindi atteso del brand, visto che ad oggi restiamo sempre nel campo delle speculazioni. Tuttavia, da qualche giorno si vocifera che la famiglia Mate 50 potrebbe essere più popolosa di quanto si potrebbe immaginare. Nonostante la divisione mobile di Huawei sia in piena crisi ormai da tempo, l'azienda potrebbe optare per il lancio di più modelli per la serie Mate 50: ma può avere ancora senso questa strategia?

Huawei Mate 50E potrebbe avere un chip Snapdragon 4G molto apprezzato

A parlarne è il solito Teme, leaker informato quando si parla di Huawei, secondo cui i rumors si starebbero concentrando su 4 modelli: Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS e Mate 50 X. Ci sarebbero quindi tre modelli di punta, compresa la variante Porsche Design che confermerebbe una collaborazione ancora in atto. Al contrario, quella con Leica è stata ufficialmente interrotta e sarà sostituita da un inedito comparto fotografico XMAGE. Inoltre, con Mate 50 X si avrebbe anche un capitolo successivo per quel Mate 20 X che dal 2019 non ha mai avuto un erede. Niente da fare invece per Huawei Mate 50 Pro+: così come per la serie P, anche quella Mate direbbe addio alla sua variante più pregiata.

Mate 50

Mate 50 X

Mate 50 Pro

Mate 50 RS

Rumors telling about 4 models. pic.twitter.com/YKINigaPuv — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) July 17, 2022

Alle parole di Teme si aggiungono quelle di un leaker cinese, che su Weibo riporta l'esistenza di Huawei Mate 50E. Si tratterebbe di una versione “Lite” che dovrebbe avvalersi di un chipset Snapdragon. Quale? Ma ovviamente quello utilizzato anche dagli ultimi Nova 10, cioè lo Snapdragon 778G con modem 4G. Questo è un SoC che Huawei sta utilizzando con una certa frequenza sin da Nova 9, passando anche per P50E.

Purtroppo non vi sono ulteriori dettagli in merito alle altre possibili specifiche, ma immaginiamo che possa distinguersi dai Nova per avere un ottimo comparto fotografico (non che ai Nova manchi, ma di solito i Mate eccellono in merito) ed un design ovviamente differente. Non è escluso sia uno dei primi con HarmonyOS 3.0. Tra l'altro, sarebbe il successore naturale del Mate 40E, smartphone dotato ancora di chipset 5G ma anche di una versione 4G.

Capiremo se Huawei Mate 50E verrà presentato anch'esso per fine agosto 2022, sempre se Mate 50/50 Pro arrivi in quel periodo, così da avere un comparto decisamente importante per il brand, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi anni.

