Sebbene nel mese di ottobre 2020 la serie Mate 40 abbia fatto notizia per specifiche e prestazioni (come potete vedere nella recensione del Pro), Huawei non ha ancora esaurito le proprie cartucce. Infatti il colosso cinese ha pensato di ampliare ulteriormente la gamma con un ennesimo modello, fresco di lancio in patria: ecco la nuova variamente chiamata Huawei Mate 40E, con tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Huawei Mate 40E 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design non lascia spazio all'immaginazione: infatti, il Mate 40E è molto simile, se non uguale al Huawei Mate 40 standard, con cui condivide molte componenti estetiche, ma anche alcune specifiche. Per il display infatti, troviamo lo stesso pannello OLED con bordi curvi da 6.5″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, campionamento al tocco da 240 Hz ed un lettore d'impronte digitali integrato.

Hardware

Quello in cui differisce è senza dubbio il chipset, che è sì un Kirin, ma è quello della generazione passata. O meglio, si tratta di una riedizione del 990, chiamata Kirin 990E (già vista a bordo di Mate 30E Pro). Per la memoria abbiamo 8 GB di RAM e storage fino a 256 GB (espandibili tramite schedina NM). Presente un modulo fotocamera a tre sensori ed una selfie camera punch-hole (da 13 MP). Se vi aspettate HarmonyOS resterete delusi: infatti per la parte software abbiamo Android 10 con interfaccia EMUI 11.

La batteria è un'unità da 4.200 mAh con ricarica da 40W, wireless da 40W e inversa da 5W. Completano il quadro il Bluetooth 5.2, il GPS Dual Frequency, l'NFC e il supporto Dual SIM 5G.

Fotocamera

Come anticipato poco sopra, il prossimo Huawei Mate 40E arriva con a bordo una Tripla Camera dal look circolare, capeggiata da un sensore principale da 64 MP. Questo è accompagnato da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X e OIS, un grandangolo da 16 MP. Quest'ultimo è in grado di effettuare anche scatti macro ad una distanza minima di 2.5 cm. Ancora una volta si tratta di una soluzione realizzata in collaborazione con Leica mentre per quanto riguarda il quarto sensore presente nel modulo circolare, si tratta della messa a fuoco laser.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,5″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2376 x 1080 pixel) con densità di 401 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 158,6 x 72,5 x 8,8/9,2 mm e peso di 188/184 g;

certificazione IP53 ;

; processore octa-core HiSilicon Kirin 990E ;

; GPU ARM Mali-G76 MP14;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 con espandibilità via NanoSD ;

di storage UFS 3.1 con espandibilità via ; sensore ID nel display e 3D Face Unlock;

tripla fotocamera da 50+16+8 MP f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 3x e flash LED;

f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 3x e flash LED; dual selfie camera da 13 MP f/2.4 con sensore 3D;

f/2.4 con sensore 3D; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Dual-frequency GPS, sensore IR, NFC, USB Type-C 3.1 e speaker stereo;

batteria da 4.200 mAh con ricarica SuperCharge 40W ;

con ricarica SuperCharge ; sistema operativo Android 10 con EMUI 11 e Huawei Mobile Services.

Huawei Mate 40E 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Huawei Mate 40E 5G viene proposto a partire da 594€ al cambio (4.599 yuan) per la versione da 8/128 GB. Chi preferisce invece la variante maggiorata da 8/256 GB dovrà spendere qualcosina in più, circa 659€ al cambio (5.099 yuan). Oltre a questo “nuovo” dispositivo della serie, il colosso cinese ha annunciato anche una versione da 8/256 GB di Mate 40 RS Porsche Design, proposta a 10.999 yuan, circa 1.400€ al cambio attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu