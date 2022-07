Huawei Nova 10 e 10 Pro ufficiali: luccicanti come gioielli e votati ai selfie

Dopo la bella figura fatta dalla serie 9, Huawei ha lanciato la gamma Nova 10, comprensiva di modello base e modello Nova 10 Pro. Questi due smartphone, con le loro specifiche tecniche, puntano ad inserirsi nel pieno della fascia di prezzo medio-alta, pur non trovando connessione 5G, come vi spieghiamo nel seguente approfondimento.

Huawei Nova 10 e 10 Pro: tutte le novità dei nuovi mid-range del brand

Design e display

Le novità in merito alla serie Huawei Nova 10 partono decisamente dal design, che si divide ora tra dettagli inediti e senso di continuità. Come possiamo vedere infatti, lo stile a pillola per il bumper fotocamera resta ma si è optato per un cambio di passo sicuramente elegante ma più atipico, che va a distaccarsi anche dalla dicotomia che la serie aveva con la serie Digital di Honor. In merito alle misure, abbiamo 164.24 x 74.45 x 7.88 mm per un peso di 191 grammi sul Pro e 162.18 x 73.91 x 6.88 mm per un peso di 168 grammi sul base, il che lo rende effettivamente molto sottile.

Per quanto riguarda il display, abbiamo per Nova 10 base un pannello OLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10-bit e gamma colore DCI-P3. Stesso refresh rate anche per Nova 10 Pro, che però ha un pannello OLED con form factor diverso: infatti, troviamo una risoluzione di 2652 × 1200 pixel su uno schermo da 6.78″, il che sarebbe dovuto alla presenza di un punch-hole diverso, visto che sul Pro è a pillola mentre per il base è singolo. Entrambi i display sono curvi.

Caratteristiche e specifiche tecniche

E veniamo alla parte interna di questo smartphone. Da Geekbench avevamo già avuto i primi segnali per il chipset, ma poi il tutto è diventato realtà: la serie Huawei Nova 10 è dotata dello Snapdragon 778G, con modem 4G come impone purtroppo la recente storia del brand. Infatti, la conferma del SoC purtroppo è dettata dalle limitazioni a cui il brand deve ovviare, ma resta comunque un buon chipset. A questo si abbinano i seguenti tagli di memoria: 8 GB RAM e 128/256 GB storage per entrambi.

Lato batteria, invece, abbiamo due moduli da 4.500 mAh (10 Pro) e 4.000 mAh (Nova 10), che si ricaricano rispettivamente a 100W e 66W, andando a confermare quanto visto sulla serie Nova 9. Il sistema operativo resta HarmonyOS 2.0.1, quindi tarda ancora la versione 3.0.

Fotocamera

I dettagli in merito alla fotocamera per Huawei Nova 10 e 10 Pro ci restituiscono un comparto che possiamo definire interessante. Si parte da un trittico di sensori per entrambi composto da un 50 MP RYYB, a cui si abbinano un grandangolare da 8 MP ed un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La vera potenza sta però nel comparto frontale, dove entrambi gli smartphone si ritrovano un sensore da 60 MP, a cui si abbina un sensore da 8 MP grandangolare per il modello Pro. Insomma, decisamente due dispositivi votati ai selfie.

Huawei Nova 10 e 10 Pro – Prezzo e data di uscita

Qual è la data di uscita di Huawei Nova 10 e 10 Pro? Dopo alcuni ritardi e dubbi, il brand ha alzato il sipario e lo ha fatto con i seguenti prezzi per i due modelli: si parte dai 386€ circa (2.699 yuan) per il Nova 10 8/128 GB, mentre si sale a 429€ (2.999 yuan) per la versione 8/256 GB. Invece, per Nova 10 Pro, abbiamo un prezzo di partenza di circa 530€ (3.699 yuan) per la variante 8/128 GB e salire infine a 573€ circa (3.999 yuan) per la 8/256 GB. Non conosciamo ad oggi i progetti per un'eventuale distribuzione Global, ma non è difficile che arrivino anche da noi come successo per Nova 9 e 9 SE.

