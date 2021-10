Huawei lancia HarmonyOS 3.0: il focus è l’ottimizzazione

Ve l'avevamo anticipato e adesso è ufficiale: alla Huawei Developer Conference 2021 è stato presentato ufficialmente HarmonyOS 3.0. Siamo arrivati alla terza iterazione di quello che viene definito “sistema operativo proprietario” dalla compagnia cinese, per quanto siano sorti dubbi in merito. Ma lasciando da parte le denominazioni, è la nuova versione del software che Huawei utilizza sui propri dispositivi da quando non può più utilizzare i servizi Google causa ban USA. Una nuova versione che non cambia radicalmente, ma che punta all'ottimizzazione di quanto visto con HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 3.0 ufficiale: tutte le novità dell'OS targato Huawei

Sul palco della conferenza dedicata agli sviluppatori, Huawei ha illustrato al pubblico cosa cambia con HarmonyOS 3.0. Sotto il punto di vista grafico, il major update non cambia molto le carte in tavola ed infatti Huawei si è concentrata su tutt'altro. L'obiettivo di questo aggiornamento è piuttosto quello di migliorare quanto già fatto in precedenza, cioè migliorare le prestazioni. Ma non tanto sulle prestazioni dei dispositivi in sé, quanto nella capacità di comunicazione fra essi. Sin dalla sua nascita, HarmonyOS è stato realizzato con la volontà di creare un OS multi-dispositivo e che non fosse ancorato al solo mondo degli smartphone. Ad oggi, l'OS è stato portato su più di 150 milioni di dispositivi in tutto il mondo, fra smartphone, tablet, smartwatch, smart TV, speaker e accessori Internet of Things.

Secondo quanto affermato dal team software di Huawei, HarmonyOS 3.0 apporta un potenziamento del +50% in termini di rilevamento dei dispositivi. Le migliorie riguardano anche il funzionamento fra i dispositivi connessi, con prestazioni aumentate del +20%, così come un aumento del +100% nella stabilità del mirroring HD. Quest'ultima novità permetterà al nuovo OS di spartire il carico delle app fra più dispositivi. Per esempio, il gioco New Swordsman può essere “streammato” dallo smartphone al notebook, sfruttando la GPU di quest'ultimo per ottenere un output in 4K a 60 fps.

Huawei ha confermato che HarmonyOS 3.0 inizierà il suo percorso verso la pubblicazione nel corso del Q1 2022. Durante i primi tre mesi del prossimo anno inizierà il rilascio sui dispositivi compatibili sotto forma di Beta per lo sviluppo. Per il momento, quindi, non sappiamo ancora quali saranno i modelli esatti di smartphone ed altri prodotti a ricevere l'aggiornamento. Non appena ci saranno informazioni più precise provvederemo ad aggiornare l'articolo.

