Questo gadget Xiaomi YouPin sembra un rossetto… ma un mini ventilatore 3 in 1!

Ha la forma di un rossetto, ma dietro quel corpicino solido e compatto si nasconde, in realtà, un gadget di grande utilità. Stiamo parlando di Xiaomi Thermo Lipstick Small Fan, un mini ventilatore portatile 3-in-1 che, oltre a rinfrescarci la giornata dispone anche di una torcia e di powerbank integrati, offrendo dunque funzionalità di illuminazione e ricarica.

Xiaomi ha appena lanciato su YouPin, la sua piattaforma di crowdfunding, un nuovo gadget 3-in-1 molto utile per l'estate. Si chiama Xiaomi Thermo Lipstick Small Fan ed è un miniventilatore portatile dotato anche di torcia e di powerbank integrati. Dall'esterno, questo dispositivo somiglia molto ad un rossetto di più generose dimensioni, ma basterà sollevare il tappo per scoprire che al di sotto si nasconde un pratico strumento multifunzione che può rinfrescare, illuminare e ricaricare.

Le ventole seguono un design pieghevole in modo tale da occupare poco spazio e sono realizzate in silicone, così da non fare male in caso di contatto accidentale. La potenza della ventola è appena sufficiente per creare una leggera brezza e trovare un po' di sollievo durante le ore più calde della giornata.

La powerbank da 2.000 mAh non offre un'altissima capacità ma il necessario per fare in modo che, in caso di smartphone scarico, si possa tornare ad avere quel po' di autonomia utile a fare qualche chiamata, inviare messaggi e svolgere altre piccole operazioni essenziali.

Xiaomi Thermo Lipstick Small Fan ha già superato il periodo di crowdfunding su YouPin ed è in vendita ad un prezzo di 99 yuan, circa 15€ al cambio. Non si hanno informazioni sulla disponibilità per il mercato europeo.

