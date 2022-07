POCO F4 5G smontato: bello e completo, ma non sembra facile da riparare

Di recente il brand partner di Xiaomi ha presentato in Italia i suoi nuovi smartphone, due dispositivi che puntano al top con design accattivanti e ottime specifiche. Ora, POCO F4 5G è stato smontato per scoprirne i segreti e saggiarne il grado di riparabilità: il tutto è documentato da un video teardown che ci mostra i vari componenti del dispositivo!

POCO F4 5G smontato in un video teardown: ecco i “segreti” del nuovo smarpthone

Dopo aver assistito allo smontaggio del super top di gamma Xiaomi 12S Ultra (il quale adotta una fotocamera decisamente… enorme!) è tempo di passare alla fascia medio-alta con il cugino POCO F4 5G, smontato in occasione di un video teardown. Ricordiamo che il terminale è dotato di un pannello AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, è mosso dallo Snapdragon 870 ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67W. Non manca una fotocamera al top, con un sensore da 64 MP, grandangolo, macro e stabilizzazione OIS. Sicuramente un ottimo dispositivo, ma quanto è facile da riparare?

Il video teardown di POCO F4 5G è un'occasione per scoprire cosa cela il dispositivo al suo interno. Un viaggio interessante che mostra i vari componenti utilizzati per realizzare uno degli smartphone del momento. Tuttavia pare che il terminale non sia proprio facile da riparare: chi ci ha messo mano gli ha dato un punteggio di 5.5 su 10, criticando alcuni dettagli nella progettazione della parte interna. Infatti potrebbe essere alquanto complicato sostituire lo schermo: niente di impossibile, solo che non sembra che l'azienda abbia pensato di facilitare il compito.

