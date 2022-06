Dopo le “Crocs” di Xiaomi YouPin arrivano le ciabatte in stile Baby Shark: tenerissime!

L'abbiamo già ripetuto tante volte ma non ci stancheremo mai di ribadirlo: la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi è una vera miniera d'oro per gli appassionati del brand. I prodotti disponibili sono davvero tantissimi e in alcuni casi, così particolari che non sapevate nemmeno di averne bisogno. Un esempio? Le simil-Crocs da YouPin sono state un successo, grazie allo stile inconfondibile ed il prezzo contenuto. Ma ora c'è un nuovo prodotto da tenere d'occhio, super appariscente ma carinissimo. Stiamo parlando delle nuove ciabatte di Xiaomi YouPin, caratterizzate da un look unico che non può non far venire in mente Baby Shark!

Xiaomi YouPin e le ciabatte Baby Shark: tutto sulle pantofoline dell'estate!

La novità dell'estate 2022 – alta moda, non c'è che dire – arriva dal portale di crowdfunding del brand ma è disponibile per noi grazie ad AliExpress. Le ciabatte-squalo di Xiaomi YouPin fanno venir voglia di canticchiare Baby Shark e sono disponibili in varie misure e colorazioni. I numeri vanno dal 38/39 al 44/45 mentre per quanto riguarda le versioni disponibili abbiamo sia colorazioni classiche (Black, White, Beige) che altre più appariscenti (Green, Yellow, Blue, Mint). Visto lo stile di queste ciabatte, forse il colore in realtà rappresenta in dettaglio meno appariscente.

Perfette sia in casa che al mare, le nuove ciabatte di Xiaomi YouPin arrivano con un design che richiama quello di uno squalo, con tanto di pinna dorsale e bocca dentata. L'effetto finale è tenerissimo: sembra un Baby Shark! Comode, dotate di suola antiscivolo ed un'altezza di 4 cm, si tratta di un accessorio irresistibile. Se proprio non volete indossarlo in spiaggia vi comprendiamo ma potete fare come noi: in casa nessuno vi giudicherà!

Le ciabatte in stile Baby Shark di Xiaomi YouPin sono disponibili su AliExpress al prezzo di circa 15€ o 17€, in base al numero e al colore. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il