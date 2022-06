Arrivano i nuovi Coupon Xiaomi: risparmia fino a 120€ sui prodotti smart life!

Il 21 giugno si preannuncia particolarmente intenso per i Mi Fan, non solo per i nuovi accessori in arrivo nel corso della giornata ma anche per gli sconti disponibili sullo store ufficiale. La compagnia cinese ha annunciato 48 ore di offerte grazie ai nuovi Coupon Xiaomi Smart Life: si tratta di una serie di codici validi per gli acquisti dedicati agli accessori tech del brand e permettono di risparmiare fino a 120€! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come funziona la nuova iniziativa.

Coupon Xiaomi Smart Life validi solo per 48 ore: a tutto risparmio!

Per prima cosa ribadiamo ancora una volta che i nuovi Coupon Xiaomi Smart Life saranno disponibili per 48 ore, quindi fino alle ore 23:59 di mercoledì 22 giugno. Ogni codice sconto permette di risparmiare a fronte di una spesa minima: maggiore sarà quest'ultima e maggiore sarà lo sconto ottenuto. Trattandosi di un'iniziativa dedicata ai dispositivi dell'ecosistema del brand non saranno validi per smartphone ed altro, ma solo per i prodotti Smart Life.

Questi comprendono – per amor di precisione – smartwatch, cuffie, monopattini elettrici, vacuum cleaner, smart TV, monitor, purificatori e quant'altro. Insomma, tutti gli accessori Xiaomi che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni e in casa. E ora ecco i nuovi Coupon Xiaomi da utilizzare nello store ufficiale.

Coupon MR050 – 5€ di sconto su un ordine di almeno 50€

– 5€ di sconto su un ordine di almeno 50€ Coupon MR100 – 15€ di sconto su un ordine di almeno 100€

– 15€ di sconto su un ordine di almeno 100€ Coupon MR200 – 40€ di sconto su un ordine di almeno 200€

– 40€ di sconto su un ordine di almeno 200€ Coupon MR500 – 120€ di sconto su un ordine di almeno 500€

Ovviamente gli sconti sono cumulabili con i Mi Points ed altre offerte presenti sul sito.

Inoltre sono disponibili anche altri codici, annunciati a sorpresa:

Coupon smartlife50 – 5€ di sconto su un ordine di almeno 50€

Coupon smartlife100 – 15€ di sconto su un ordine di almeno 100€

Coupon smartlife200 – 40€ di sconto su un ordine di almeno 200€

Coupon smartlife500 – 120€ di sconto su un ordine di almeno 500€

Per tutti i dettagli dell'iniziativa e per una panoramica con alcuni dei prodotti compatibili con la promo, date un'occhiata alla pagina ufficiale tramite il link qui sotto.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

