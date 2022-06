MediaTek non si ferma più: vendite alle stelle con Dimensity 9000/8000

Dopo un 2021 dove la marcia è ingranata in maniera netta, MediaTek va fortissimo nelle vendite anche nel 2022. Secondo i dati, la forza del produttore taiwanese è il successo dettato dai suoi ultimi chipset top gamma della serie Dimensity, che sembra stiano dettando il mercato smartphone e proiettano il fornitore verso un futuro roseo.

Vendite miliardarie per MediaTek nel 2022: chiuderà l'anno in totale tranquillità

A riportare i dati delle vendite 2022 è proprio la stessa MediaTek, che ci illustra un po' qual è la situazione attuale. Andandosi a riferire al mese di maggio di quest'anno, sebbene si riporti una flessione dell'1% rispetto ad aprile 2022, i numeri sono seriamente incoraggianti. Infatti, in soli 5 mesi il totale su base annua è cresciuto del 33.07% portando ricavi per circa 7.9 miliardi di euro (247.4 miliardi di dollari taiwanesi), ma soprattutto tre mesi consecutivi chiusi sopra i circa 1.6 miliardi di euro (50 miliardi di dollari taiwanesi). Questo, secondo i report, permetterà a MediaTek di chiudere il 2022 in totale mancanza di pressioni, sebbene non si prospetti un giugno positivissimo.

Ma cosa ha portato MediaTek al successo? Senza dubbio, la qualità del lavoro svolto dai suoi chipset di punta. Infatti, i Dimensity 8000, 8100 e 9000 stanno portando frutti non indifferenti in termini di prestazioni e vendite. Realme, Redmi, Honor, OPPO, OnePlus e vivo hanno portato queste soluzioni sui loro top gamma, dimostrando che il cambio di passo rispetto a Qualcomm (per nulla perfetta quest'anno) è possibile e soprattutto redditizio.

E pensare inoltre, che in Europa hanno visto la luce solo Realme GT Neo 3 e presto POCO X4 GT, quindi non c'è ancora una totalità di prodotti a marchio MediaTek che, nel caso convincesse anche gli utenti europei, potrebbe subire un boost inedito per le sue vendite. Voi vi affidereste ad uno smartphone Dimensity? Lo possedete già, fatecelo sapere nei commenti!

