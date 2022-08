Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: svelati i prezzi in Europa

Il prossimo Unpacked si prospetta molto goloso: oltre agli attesissimi pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4, ci saranno anche Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Sui prossimi smartwatch della compagnia sud coreana ci sono state numerose speculazioni, sostenute da altrettanti leak che ci hanno permessi di scoprirli prima del tempo. E dopo essersi concentrato esclusivamente sulle loro funzionalità, l'ultimo leak odierno ci svela quelli che saranno i prezzi in Europa per entrambi i modelli.

Questi saranno i prezzi in Europa per i prossimi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro

Il leak arriva da OnLeaks, fonte sempre molto attendibile quando si parla di specifiche e prezzi. Ecco quali sarebbero le cifre richieste in Europa per gli smartwatch Samsung, secondo il suo ultimo tweet:

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm: 299€ 40 mm LTE: 349€ 44 mm: 329€ 44 mm LTE: 379€

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm: 469€ 45 mm LTE: 499€



Se ciò fosse confermato, significherebbe un aumento di prezzo rispetto alla serie Watch 4: +30€ per il modello da 40 e 44 mm, +50€ per quello da 44 mm e +70€ per il modello Pro e +50€ per quello 4G.

Secondo il leaker Roland Quandt, Samsung Galaxy Watch 5 sarà disponibile nelle colorazioni Pink Gold, Gray e Silver, mentre il modello Pro in quelle Black e Titanium. Dato che parliamo di prezzi europei, qua in Italia potrebbe esserci il solito rincaro di qualche decina di euro. Ma cosa sappiamo su Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro? Grazie ai leak raccolti finora, ci saranno novità per schermo, batteria e velocità di ricarica, sensori di temperatura,

