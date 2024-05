La nuova ROG Ally X al Computex: ecco quando sarà presentata ufficialmente

Aggiornamento 10/05: con una piccola anteprima su YouTube, ASUS ha confermato che la nuova ROG Ally X verrà presentata in occasione del Computex di Taipei. All’interno dell’articolo trovate tutte le informazioni, anche su come seguire la presentazione.

Il Computex, una delle più grandi fiere al mondo nel settore dell’informatica e della tecnologia che si tiene ogni anno a Taipei, è ormai dietro l’angolo ed iniziano ad emergere online quelle che potrebbero essere le novità presentata su questo prestigioso palco. In particolare, un leak delle ultime ore ha svelato quella che potrebbe essere la lineup di prodotti ASUS in arrivo all’evento, tra cui un refresh di ROG Ally.

ASUS aggiorna ROG Ally al Computex: addio al problema della micro SD

Crediti: VideoCardz

Tra le tante novità che ASUS sembra essere intenzionata a portare al Computex 2024, come evidenziato dal documento ottenuto dal portale VideoCardz, ci sarebbe anche una versione aggiornata della console portatile della compagnia taiwanese, indicata proprio con il nome “ROG Ally 2024“. Ad avvalorare questa tesi c’è anche un cambiamento sul sito e sullo store ufficiale che indicano il modello attualmente in vendita con la sigla “2023“.

Niente ASUS ROG Ally 2, per il momento, ma un semplice refresh basato sulla APU Ryzen Z1 di AMD che potrebbe finalmente risolvere alcuni dei problemi hardware che la prima versione della console ibrida portava con se. In particolar modo, Ally 2024 potrebbe finalmente risolvere il problema di surriscaldamento che comporta (in alcuni casi) la rottura della microSD inserita nell’apposito slot.

Aggiornamento 10/5: ROG Ally X sarà presentata a giugno

I rumor sono stati confermati ufficialmente da ASUS che con un video su YouTube ha annunciato l’arrivo della “prossima” versione della console. La nuova console prenderà il nome di ROG Ally X e verrà presentata ufficialmente al Computex 2024 di Taipei il prossimo 2 giugno.

Oltre alla nuova colorazione nera che abbiamo potuto intravedere nel filmato, la compagnia taiwanese ha annunciato che verrà aggiornata anche la batteria per garantire una maggiore autonomia, con la possibilità di vedere un modello con più di 16 GB di RAM.

L’appuntamento quindi è fissato per i primi giorni del mese di giugno, quando finalmente potremo conoscere tutti i dettagli su quello che sarà un “mid-refresh” della console rivale di Steam Deck per eccellenza.

